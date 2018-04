Armata guvernamentală a Siriei a reuşit să preia controlul asupra regiunii Ghouta de Est: Situaţia din lume, din ce în ce mai haotică

Foto: bbc.com

Armata guvernamentală a Siriei a reuşit să preia controlul asupra regiunii Ghouta de Est. Printre oraşele care au trecut sub jurisdicţia lui Bashar al-Assad este şi Douma, vizat săptămâna trecută de un atac chimic. Informaţia a fost confirmată de autorităţile de la Damasc, care au menţionat că o echipă de militari ruşi vor asigura pacea în zonă.



Regiunea Ghouta de Est se afla sub controlul grupării rebele Jaysh al-Islam încă din 2013. Tensiunile din Siria au crescut brusc, în data de 7 aprilie, în urma atacului chimic din oraşul Douma, soldat cu 70 de morţi şi 500 de răniţi. Comunitatea internaţională crede că autorii acestei crime sunt forţele lui Bashar al-Assad. Din această cauză, Statele Unite ale Americii, dar şi Marea Britanie au anunţat că ar putea lua măsuri militare împotriva regimului de la Damasc. Subiectul a fost discutat şi în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate. În timp ce comunitatea internaţională este în alertă, Rusia susţine că armata guvernamentală a Siriei nu are nicio legătură cu atacul din Douma.



"Situaţia din lume devine din ce în ce mai haotică. Chiar şi aşa, sperăm că bunul simţ va triumfa şi că relaţiile internaţionale vor deveni constructive, iar întregul sistem mondial va deveni stabil şi previzibil", a menţionat liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.



Ieri, un autobuz în care se aflau jurnalişti ruşi a fost atacat cu focuri de armă în regiunea Ghouta de Est. Informaţia a fost confirmată de Ministerul rus al Apărării, care a menţionat că un reporter şi doi cameramani au fost răniţi uşor.



Situaţia tensionată din Siria afectează şi bursa. Indicele economic american Dow Jones a pierdut 125 de puncte, ceea ce constituie aproape 0,5 la sută din valoare sa. Totodată, rubla s-a depreciat din nou şi a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, atât faţă de euro cât şi faţă de dolar.