ARMAȘ, EROU LA FC VOLUNTARI. Internaționalul moldovean a marcat golul victoriei în meciul cu Gaz Metan

Internaționalul moldovean Igor Armaș a fost decisiv în victoria lui FC Voluntari, scor 2-1, în partida cu de pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș din prima etapa a Ligii 1.

Fundașul a marcat golul victoriei în minutul 67, după un corner.

" Săptămâna asta am lucrat mult la faze fixe. Eric a făcut o centrare perfectă, m-am demarcat, am sărit și am înscris. E foarte important că e golul victoriei. Cu Voluntari, timp de doi ani, niciodată nu am început campionatul cu victorie. Au fost doar două egaluri. Sunt bucuros. ", a spus IGOR ARMAȘ, fundaș FC Voluntari.



Igor Armaș evoluează la FC Voluntari din septembrie 2018. De atunci, el a jucat 48 de meciuri și a înscris 4 goluri la clubul român. Anterior, Armaș a evoluat la Zimbru Chișinău, Hammarby, Kuban Krasnodar și Anji Mahacikala.



În tricoul echipei naționale a Republicii Moldova, fundașul de 33 de ani a jucat 53 de meciuri și a înscris 4 goluri.