Arjen Robben nu se află în lotul lui Bayern Muchen pentru meciul cu Ajax

scrie agerpres.ro. Robben, 34 de ani, a suferit o întindere musculară şi nu a mai fost luat de antrenorul Niko Kovac în avionul cu care echipa a făcut deplasarea în Olanda.Deja calificată în optimi de finală, Bayern are nevoie doar de un meci egal la Amsterdam pentru a câştiga grupa din care face parte.Arjen Robben, care va împlini 35 de ani în ianuarie, a anunţat că va părăsi gruparea bavareză la finele sezonului şi a afirmat că ia în considerare retragerea din activitatea sportivă.''Este un fapt. Desigur, va fi o decizie importantă, pe care nu o luăm peste noapte. Este însă momentul potrivit pentru a anunţa acest lucru. M-am gândit foarte mult la asta", a spus Robben, care a îmbrăcat de 96 de ori tricoul naţionalei ţării sale, marcând 37 de goluri.El a spus că va cântări foarte bine dacă va mai juca sau nu.''Voi vedea la vară dacă voi avea alte oportunităţi. Dacă vor apărea, le voi analiza. În cazul în care nu va fi una satisfăcătoare, atunci voi pune ghetele în cui. Am trei copii, vreau să fie şi ei fericiţi, familia este importantă pentru mine, în niciun caz nu voi accepta să joc în China sau în deşert'', a spus olandezul.Robben a disputat 305 meciuri sub culorile clubului bavarez, a câştigat şapte titluri de campion al Germaniei, a marcat 143 de goluri, între care golul victoriei în finala Ligii Campionilor 2013 cu Borussia Dortmund.