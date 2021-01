Deputatul Platformei DA, Arina Spătaru, vrea să-i ia locul lui Andrei Năstase la șefia partidului. Ea a fost propusă pentru această funcţie, luni, de către Organizaţia Teritorială Bălţi a formaţiunii şi a acceptat provocarea. Decizia finală va fi luată în cadrul Congresului Platformei DA, care va avea loc în 28 februarie. Spătaru, care este responsabilă în formaţiune de municipiul Bălţi, a evitat să spună dacă Andrei Năstase a comis greșeli la conducerea partidului."Mereu am fost împreună şi la bine, şi la rău. Mereu am împărtăşit şi bucuriile, şi eşecurile. Acum, când colegii mei şi-au exprimat susţinere sunt chiar onorată. Conștientizez nivelul de responsabilitate. Este o oportunitate şi o posibilitate de a pune umărul, în cazul dat - pentru binele viitorului Platformei DA. Democraţia este lucrul cel mai important", a declarat Arina Spătaru.Președintele Platformei DA, Andrei Năstase, nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu. În schimb, joi, în cadrul unei emisiuni, el a declarat că va candida pentru al doilea mandat."Dacă cineva cuiva îi miroase a sânge, la sigur e doar sudoare. E doar transpiraţie şi nu sânge. S-au mai găsit cei care mă vedeau deja mort, nu sunt mort. Nu sunt. Sunt încă viu. Sunt tânăr, sunt în putere, am sprijinul partidului. Atâta timp când am sprijinul partidului şi nimic nu mă recomandă să mă retrag, nu mă retrag", a spus Năstase.Andrei Năstase conduce Platforma Demnitate şi Adevăr din 2015.