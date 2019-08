Argint pentru Moldoba: Olga Gudima a traversat strâmtoarea Bosfor în mai puţin de o oră

foto: publika.md

Sportiva din Moldova, Olga Gudima, a traversat strâmtoarea Bosfor în mai puţin de o oră şi a obţinut argintul la una dintre cele mai spectaculoase competiții de înot, care a avut loc în Turcia în data de 21 iulie. Maestrul în sport şi multipla recordmenă a Moldovei, Olga s-a clasat pe locul doi la "Bosphorus Cross Continental Swim", unde a concurat cu circa 2400 de înotători din 90 de ţări ale lumii.



"Am participat pentru a doua oară în această cursă. De două ori am obținut medalia de argint şi tot de atâtea ori am încercat să obţin aurul. Anul acesta, practic, am luat argintul cu mare efort. Toată distanţa am concurat cu o fată care înota alături de mine, ea s-a dovedit a fi din Ucraina. Aproape 5 kilometri am înotat umăr la umăr", a spus înotătoarea, Olga Gudima.



De mai bine de 30 de ani, Olga este profesoară de înot la o şcoală sportivă din Capitală. Ea are în palmares aproximativ 80 de elevi de diferite vârste. Cel mai mic are doar 8 luni. Potrivit sportivei, înotul se potrivește tuturor.



"Îmi plac copiii, deşi recunosc că este foarte dificil cu ei. Dar reuşesc să găsesc limbă comună cu fiecare în parte. În plus, copiii degajează atâta adrenalină și energie. Primesc satisfacţie de la munca mea și cred că sunt în apele mele", a spus înotătoarea, Olga Gudima.



Pentru a se menţine în formă, Olga se antrenează zilnic în piscină şi se alimentează corect, astfel că şi în vacanță fiecare înot se transformă într-o cursă.



"Sunt un sportiv leneș, care nu înoată mult. De obicei, la antrenamente nu înot mai mult de trei kilometri. Trei kilometri îi înot exact în 45 de minute, nici mai mult, nici mai puțin. Uneori, când am companie, înotăm patru kilometri sau patru şi două sute de metri", a spus înotătoarea, Olga Gudima.



Sportiva recunoaşte că îşi petrece cea mai mare parte a timpului în apă, și nu pe uscat. Chiar și în astfel de condiții extreme, tânăra reușește să se simtă femeie.



"La antrenament folosim rar machiajul, dar în competiții sigur toate sportivele sunt machiate. Şi cosmetica este cea mai obișnuită, cu excepția rimelului, rezistent la apă. De regulă, nu apar probleme, întregul machiaj rămâne şi fără el nu participăm."



Olga intenționează să participe la competiția Ironman [AIRON-MĂN] pentru a-şi mări palmaresul şi aşa destul de bogat.