Arena Polivalentă din capitala Republicii Belarus, o atracţie pentru artişti din diferite ţări

Un adevărat cadou pentru cei pasionaţi de muzică. Arena Polivalentă din capitala Republicii Belarus este o atracţie nu doar pentru sportivi, ci şi pentru artişti din diferite ţări. Vedetele găsesc aici toate condiţiile pentru organizarea unor spectacole inedite. La concertul trupei Bi2, de exemplu, în sală au fost prezenţi 10 000 de oameni.



Formaţiile şi artiştii de talie mondială au fost atrași de posibilităţile pe care le oferă scena impresionantă.



"Cândva astfel de concerte puteau fi organizate numai pe stadioane, sub cerul liber, cu toate riscurile posibile. Când timpul e urât sau chiar când plouă nu mai poţi primi plăcere de la vizionarea concertului. Aici, sub acoperiş e bine, e cald", a spus purtătorul de cuvânt "Minsk Arena", Artur Joli.



Rammstein, Armin Van Buuren, Leningrad, Linkin Park şi mulţi alţi artişti au susţinut aici concerte. Evenimentele au avut loc pe terenul de hochei, care în doar 24 de ore se poate transforma într-o sală încăpătoare.



"Plăcile termoizolante sunt de culoare albastră. Ele protejează gheaţă în timpul concertelor sau altor manifestaţii organizate aici, inclusiv competiţii sportive, de exemplu, baschet", a spus purtătorul de cuvânt "Minsk Arena", Artur Joli.



În aceeaşi încăpere a susţinut un spectacol şi echipa legendarului Cirque du Soleil.



Complexul sportiv este o importantă sursă de venit pentru oraşul Minsk. La fiecare eveniment, obiectivul este vizitat de mii de turişti din Rusia, Ucraina, Polonia sau Letonia, care apoi ajung în localurile şi hotelurile din capitala Belarusului. La rezultate similare se aşteaptă şi autorii proiectului „Chișinău Arena”. Complexul care e construit de o firmă turcească va fi gata într-un an. Acesta va putea găzdui cinci mii de spectatori.