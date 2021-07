Arena mică a circului din Capitală şi-a redeschis uşile pentru spectatori. Artiştii au debutat cu un spectacol inedit

După un an şi jumătate de inactivitate din cauza pandemiei de COVID-19, arena mică a circului şi-a redeschis uşile pentru spectatori. Artiştii au venit în faţa publicului cu un spectacol inedit întitulat "Epicentrul veseliei". Sala a fost arhiplină, iar adulţii au purtat măşti de protecţie. Programul conține numere de gimnastică la înălţime, trucuri etalate de magicieni, dar şi jonglerie pe scară liberă.



"Am început prima spectacolul şi sincer să vă spun, a fost..., nu ştiam cum o să reacţioneze după o pauză atât de îndelungată. Am primit un feedback super fain", a spus Veronica Mereuță, artistă.



Sala a fost învăluită de mister atunci când pe arenă a ieşit magicianul Garry Cozma.



"Am frisoane. Sunt emoţii de nedescris fiindcă un artist poate exista fără recuzită, fără arenă, fără lumini. Un artist nu poate exista fără spectatori", a spus magicianul.

Oamenii au urmărit cu suspans şi prestaţia de la înălţime a acrobaților.



Eldar Iuldaşev are doar 14 ani a şi a venit din Ucraina pentru participa la spectacol. El spune că a aşteptat cu sufletul la gură revenirea pe marea scenă.



"Am ieşit cu speranţa că acest public mă va primi cu bucurie. Am rămas încântat de această interacţiune caldă", a precizat Eldar Iuldaşev.



Cei mai entuziasmaţi s-au dovedit a fi micii spectatori:



"Cel mai mult mi-a plăcut acrobaţii".



"Spectacolul cu căţeluşii şi magia".



Şi adulţii au stat pe tot parcursul spectacolului ochi şi urechi:



"Mi-a plăcut mult, ne bucurăm că şi-a reluat activitatea. Am venit cu nepoţica. Totul ne-a plăcut, mai ales că deja am obosit de restricţii".

"Suntem fericiţi, bunica ne-a dăruit bilete. Noi nu am fost de 11 ani de aceea suntem încântaţi".



Organizatorii susţin că s-au pregătit o bună perioadă pentru marea revenire.



"Atât timp cât am stat în pandemie noi tot timpul ne pregăteam în speranţa că acuş, acuş vom începe. Emoţiile mele de astăzi sunt legate cu cele din 2014 când am relansat această arenă mică, care nu a funcţionat mai bine de 10-12 ani", a declarat Andrei Locoman, director "Moldova Concert".



Spectacolele se vor desfășura în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 12:00. Preţul unui bilet variază între 150 şi 250 de lei.