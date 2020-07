Are sau nu grupa de sânge legătură cu riscul de a lua COVID-19? Ce arată noile studii

Persoanele cu o anumită grupă de sânge sunt mai vulnerabile în fața noului coronavirus, se infectează mai ușor și fac forme mai grave. Cel puţin asta arată un studiu efectuat în martie, în China, pe pacienți cu COVID-19. Totuşi, un nou studiu, publicat zilele trecute, contrazice concluziile experților chinezi, arată CNN, citează libertatea.ro.



Din cercetarea oamenilor de știință chinezi reieșea că oamenii cu grupa de sânge A par a fi mai vulnerabili la infecția cu noul coronavirus, în vreme ce cei cu grupa 0 sunt mai rezistenți. Cercetarea efectuată de o echipă de specialiști de la Massachusetts General Hospital și Beth Israel Deaconess Hospital (spitalul didactic al Harvard Medical School), condusă de doctorul Anahita Dua și publicată zilele trecute, a dus la altă concluzie.



"Nu există nicio dovadă că grupa de sânge influențează rata de infectare cu SARS-COV-2 și gravitatea simptomelor", a menţionat doctorul Anahita Dua.

O legătură între grupa de sânge și felul în care reacționează fiecare persoană la infectarea cu noul coronavirus există însă.

Explicația pentru formele mai ușoare de COVID-19 la persoanele cu grupa de sânge 0 ar putea veni de la faptul că acestea sunt mai puțin predispuse la probleme de coagulare a sângelui. Or, problemele de coagulare – mai exact, formarea de trombi – reprezintă unul dintre efectele secundare grave ale COVID-19, explică Jacques Le Pendu, directorul Inserm, o companie de cercetări medicale. Explicația pentru rata mai mică de infectare a celor cu grupa 0 ar putea fi dată, susține tot Le Pendu, de cum funcționează anticorpii. Exact ca în cazul unei transfuzii greșite, când anticorpii din sângele primitorului resping sângele donatorului, dacă persoana nou infectată cu coronavirus are grupa 0, iar cea de la care a luat virusul are grupa A, anticorpii celei infectate ar putea neutraliza parțial virusul, dacă particulele virale conțin anticorpi ai transmițătorului.



Există însă semne de întrebare asupra acestei din urmă ipoteze, pentru că tiparul din SUA, cea mai afectată țară din lume de pandemia de COVID-19, o contrazice. Acolo, afro-americanii prezintă cea mai mare rată de infectare, iar grupa 0 e predominantă în această comunitate.

În prezent se mai derulează un studiu pe același subiect, la care participă cercetători de la University of Reading, Marea Britanie, și de la Thi-Qar University, Irak. Echipa de oameni de știință, condusă de profesorul Sakthivel Vaiyapuri, expert în boli cardiovasculare și farmacologie la University of Reading, încearcă să afle ce rol joacă grupa de sânge în rata de infectare cu COVID-19, studiind 4.000 de irakieni care au luat boala și alți 4.000 care nu au luat-o.

Rezultatele preliminare arată că grupa 0 ar avea un rol protectiv, însă profesorul Vaiyapuri susține că sunt prea multe variabile în problema COVID-19 pentru a spune acest lucru cu siguranță. În plus, protecția dată de această grupă de sânge – dacă la finalul studiului se va dovedi că există cu adevărat – este foarte redusă.