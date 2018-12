Are proprietăți terapeutice: Beneficiile miraculoase ale usturoiului

foto: publika.md

Mulți dintre noi au auzit că usturoiul face bine la sănătate. Dar cât de bine?



Știați că usturoiul are așa de multe proprietăți terapeutice și nutritive încât pe drept cuvânt poate fi numit un aliment miraculos?



1. Este eficient împotriva streptococilor



Streptococii care cauzează scarlatină, difteria, inflamarea învelișului inimii (febra reumatică) sunt distruși de usturoi. În usturoi s-au găsit multe substanțe importante. Germaniul nutritiv, cu efect anticancerigen dovedit, face parte dintre ele. De fapt, usturoiul este una dintre cele mai bogate surse de germaniu și seleniu organic (vital în prevenirea bolilor de inimă și a multor forme de cancer). Usturoiul conține substanța ajoenă care „diluează” sângele, astfel prevenind cheagurile potențial periculoase. Usturoiul are peste o sută de compuși ai sulfului cunoscuți. Acești compuși ajută la reducerea tensiunii și a nivelului de zahăr din sânge, alungă astmul și bronșita, îmbunătățesc circulația și funcțiile inimii, previn cancerul și ajută organismul să se debaraseze de toxinele periculoase.



2. Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural cunoscut sub formă de aliment pur



În prezența sucului său, germenii de răceli, gripe și viroze au șanse minime de supraviețuire. Combate infecțiile, degajează sinusurile, bronhiile și plămânii. Un miligrăm de usturoi are aceeași putere ca douăzeci și cinci de unități de penicilină.



3. Consumul de usturoi poate ajuta la prevenirea bolilor arteriale



Testele medicale au arătat că rădăcina cu aroma înțepătoare are „o acțiune protectoare foarte semnificativă” în limitarea efectelor coagulării sângelui cu nivel mare de colesterol.