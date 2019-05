Are o fermă de păsări modernă, puii fiind crescuţi cu ajutorul unui sistem computerizat. Afacerea de succes a unui tânăr din Ungheni

Un tânăr din raionul Ungheni şi-a construit una dintre cele mai moderne ferme de păsări din ţară, în care puii sunt crescuţi datorită unui sistem computerizat.

Dumitru Gavriliţă din satul Petreşti şi-a pus afacerea pe roate acum un an. După ce a beneficiat de un credit în condiţii avantajoase din partea statului, şi-a dotat hala de creştere a păsărilor cu utilaj de ultima generaţie cu ajutorul căruia poate monitoriza, pe etape, creşterea găinilor.



Sistemul calculează şi reglează cantitatea zilnică de mâncare şi apă, umiditatea aerului şi temperatura din interiorul halei. Un alt avantaj al aparatajului performant este faptul că tânărul poate gestiona de la distanţă treburile de la fermă - de pe un telefonul mobil sau calculator conectat la internet.



Pentru a-şi transpune ideile în realitate, Dumitru a avut nevoie de câteva milioane de lei. O parte i-a câştigat din granturi şi subvenţii, iar recent, tânărul a beneficiat şi de un împrumut de 525 de mii de lei. Banii i-au fost oferiţi în condiţii preferenţiale, în cadrul unui program de creditare susţinut de Ministerul Finanţelor. Tânărul antreprenor va începe returnarea banilor abia peste un an, iar un alt avantaj al acestui împrumut este că rata dobânzii este de 4,5 la sută, cu aproape două puncte procentuale mai mică decât media pe piaţă.



"Pe noi însuşi, ne-a ajutat proiectele, subvenţiile pe care deja le-am luat, e un program destul de bun. Cu perspectivă pe viitor, că poate cumva o să mai costruim o hală, poate un abator", a menţionat fermierul.



Dumitru este unul dintre cei 40 de antreprenori din ţara noastră care au beneficiat de credite preferenţiale în valoare totală de peste 20 de milioane de lei. Banii au fost acordaţi din Fondul pentru Dezvoltare gestionat de Ministerul Finanţelor.



"Este un program care vine să completeze celelalte iniţiative, sau mai multe iniţiative deja lansate care în principiu ţintesc acelaşi obiectiv de a atrage tinerii în ţară, de a-i face să rămână aici", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



Programul de creditare a antreprenorilor mici a demarat acum două luni şi va dura până la sfârşitul acestui an. Valoarea totală a împrumuturilor care vor fi acordate în cadrul acestui program este de 350 de milioane de lei.