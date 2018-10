Are în palmares melodii care au cucerit inimile multor generații. Interpreta Lidia Botezatu împlineşte 70 de ani

Foto: perfecte.md

I-a fost fidelă toată viața "Norocului" și este prima care a avut norocul să asculte șlagărele născute la pianul de acasă de marele compozitor Mihai Dolgan. Interpreta de muzică ușoară Lidia Botezatu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La cei 70 de ani, are în palmares melodii care au cucerit inimile multor generații.



Lidia Botezatu are un colorit și o profunzime vocală inconfundabile. A moştenit talentul şi dragostea pentru muzică de la mama sa, cântăreaţă în corul bisericii din Hâncești. Cea care i-a dat viaţă i-a spus că a început să cânte de la şase luni, iar când avea doar un an, cânta mai bine decât vorbea. Îi plăcea muzica populară şi dorea să înveţe să cânte la vioară, dar nu s-a întâmplat nici la Şcoala de Muzică din Hâncești, nici la Colegiul "Ștefan Neaga", din Chișinău, unde a studiat teoria muzicii. Soarta avea pregătit pentru ea un alt scenariu.



În "Noroc" a ajuns la invitația lui Mihai Dolgan, care i-a apreciat vocea chiar de la prima audiție.



Lidia Botezatu trebuia să fie profesoară la școala de muzică din Hâncești, unde a fost repartizată după colegiu, dar Mihai Dolgan a insistat pe lângă autorități ca ea să devină solistă a ansamblului "Noroc".



Împreună au colindat lumea în lung şi-n lat, iar viaţa de familie le-a fost un turneu muzical continuu.



Lidia Botezatu şi-a dedicat viața legendarei formații "Noroc", alături de Mihai Dolgan și fiul lor Radu. În 2012, interpreta a fost decorată cu Ordinul Republicii.