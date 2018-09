ARE GRIJĂ DE INIMILE OAMENILOR. Cine este cardiochirurgul care a salvat vieţile a miilor de pacienți din Moldova

Mai bine 45 de ani are grijă de inimile oamenilor. Este vorba despre cardiochirurgul Anatol Ciubotaru care a făcut sute de operaţii unice în cele mai dificile cazuri şi a salvat vieţile a mii de oameni. În lumea chirurgiei cardiace naţionale, acest medic este un adevărat "rege al bisturiului".



"Eu odată când-va, cînd am început activitatea am avut odată 5 smene, 5 gărzi neântrerupt. Eu am plecat la lucru luni şi veneam vineri seara. Mă culcam vineri seara și duminică dimineaţa plângea şi zicea trezeştete, dute măcar la baie. Acesta este stil de viaţă. Nu fiecare poate să devină chirurg. "



A salvat şi vieţile a mii de copii şi spune că, în această meserie, cel mai greu este să nu te laşi pradă emoţiilor.



"Copilul nu trebuie să ştie că el se supune intervenţiei, îl mângâi o bombonică îi dai, până la masa de operaţie. La masa de operaţie nu te mai gândeşti e copil sau matur, nu are importanţă. Vezi organul, vezi boala"



Are o slăbiciunea pentru muzică clasică, aşa că operele lui Beethoven și Mozart răsună chiar și în timpul operațiilor.



"Nu poţi să pui hip-hop în timpul, ai nevoie de o atmosferă psihologică cât de cât mai relaxantă, mai stabilă. Fiidcă tot timpul operaţiile sunt stresante."



Deși putea să rămână un chirurg de succes în Germania, unde a trăit şi a lucrat timp de cinci ani, a decis să se întoarcă acasă. Iar din 2015, a preluat funcția de șef al Spitalului Clinic Republican.



"Sunt foarte multe lucuri bune, foarte multe lucruri interesante, simple care pot fi făcute la noi. De ce să nu facem la noi, doar se poate de făcut."

La început, noul şef a fost primit cam rece, datorită dorinţei lui de a schimba radical situaţia. Dar rezultatele nu s-au lăsat mult timp aşteptate. Datoriile clinicii care în 2015 depăşeau 126 de milioane de lei, actualmente sunt lichidate.