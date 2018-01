Are doar 11 ani şi vise mari. Emanuel Oleinic vrea să cânte operă pe marile scene ale lumii

La doar 11 ani, face publicul să vibreze de emoţii şi admiraţie. Emanuel Oleinic are o pasiune pentru toată viața - belcanto. Se vede cântând operă pe marile scene ale lumii și vrea să ajungă la performanțele vocale ale tenorului italian Andrea Bocelli.

Acum cinci ani, Emanuel a înțeles că vrea să fie cântăreț de operă. Aşa că muncește conștiincios pentru a-și realiza visul.

"Din clasa întâi, de la șase ani am conștientizat că estrada nu este a mea și am încercat canto academic și de la primul cântec mi s-a primit foarte bine", a declarat cântăreţul de operă, Emanuel Oleinic.

"Era mic noi aveam casetofonul aici la pian și el tot timpul cerea să-i punem melodii. El puțin vorbea, dar melodia vroia să o asculte. Asculta și apoi împreună cu interpretul și nu conta ce melodie era populară, estradă el o îngâna și o îngâna bine și atunci noi ne-am gândit că bine ar fi să încercăm", a spus mama lui Emanuel, Lucia Oleinic.

"Eu nu pot să studiez un cântec fără să le știu versurile. Eu tot timpul știu traducerea. Vreau ca Moldova chiar dacă e mică și nu e cunoscută de mulți oameni, eu vreau ca să fie cunoscută și vestită în toată lumea", a spus cântăreţul de operă, Emanuel Oleinic.

Talentul i-a adus până acum numeroase premii.

"Eu am fost în Macedonia, în Turcia, am fost în Bulgaria și am fost nu de mult la Micul Prinț unde am luat premiul cel mare", a declarat cântăreţul de operă, Emanuel Oleinic.

A moștenit darul de a cânta de la mama sa, care în tinerețe făcea parte din corul bisericesc, dar și de la bunelul său, care este trompetist.

"Totul depinde de el. Eu ca părinte îl susțin, profesorul îl susține. A rămas el să muncească și să aibă voință", a declarat mama lui Emanuel, Lucia Oleinic.

Deocamdată, Emanuel are în repertoriu patru piese.