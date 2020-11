Are cancer în stadiul 4 și vrea să reușească să vadă întreaga lume. Tânărul din Marea Britanie, a ajuns acum în Moldova

Luke Grenfell-Shaw, un tânăr din Marea Britanie, a pornit la începutul anului într-o excursie în jurul lumii cu... bicicleta. A parcurs deja 15 țări, acum este în Moldova şi în ianuarie vrea să ajungă la Beijing. Tânărul, care are cancer în stadiul 4, vrea să reușească să vadă întreaga lume în timpul pe care îl mai are de trăit.Când medicii îți pun diagnosticul de metastaze la plămâni, iar tu ai doar 24 de ani, cel mai simplu este să renunți. Acum doi ani, acesta a fost primul gând al lui Luke Grenfell-Shaw, student și triatlonist la Universitatea Oxford."Nici nu vă puteți imagina cât de greu mi-a fost. Este foarte greu. Toate visele mele - să-mi construiesc o carieră, să cunosc o persoană dragă, să am o familie și copii - toate au fost tăiate într-o singură clipă."După mai multe şedinţe dificile de chimio- și radioterapie și o intervenție chirurgicală majoră, Luke a decis să facă înconjurul lumii, a cumpărat o bicicletă tandem și a pornit la drum."Cel mai uimitor și important lucru din această călătorie este că pot să împărtășesc povestea mea cu alții și să devin un exemplu pentru ei. Deoarece în majoritatea cazurilor, cancerul este asociat ori cu oameni care stau la pat tot restul vieții ori cu moartea."Luke a parcurs deja aproape 7.000 de kilometri. De la începutul anului, cinci luni a trebuit să rămână acasă - din cauza carantinei legate de coronavirus. Acum câteva zile, Luke a ajuns în Moldova și spune că a fost impresionat."Am mulți prieteni buni care mi-au vorbit mereu despre Moldova. Și cu cât ascultam mai mult povestea lor despre țara voastră, cu atât mai mult îmi doream să ajung aici. Aici locuiesc oameni incredibili care, prin munca și aspirațiile lor, schimbă această țară în bine."Tânărul ţine un jurnal de călătorie pe rețelele de socializare și pe propriul site web, unde primeşte şi donaţii. Vrea să strângă 123 de mii de lire sterline, una pentru fiecare kilometru parcurs. Toate fondurile vor merge la proiectele de sprijinire a celor bolnavi de cancer."Ajut cinci organizații - 4 dintre ele sunt situate în Anglia, iar a cincea are sediul în Europa de Est și finanțează Centrul Tony Hawkins, care se află la Chișinău. Acum câteva zile am vizitat acest centru și este pur și simplu fantastic."Diagnosticul pus şi experienţa acumulată până acum i-au schimbat modul în care vede viaţa."Eu consider că nu putem aștepta ca cineva să ne îmbunătățească viața. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să începem să ne schimbăm singuri viața. Sunt fericit că sunt în această țară frumoasă, sunt înconjurat de prieteni și fac ceea ce nu am mai făcut până acum. Sunt foarte, foarte fericit."