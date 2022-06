Are 100 de ani şi i-au reînnoit permisul auto până în 2024. Povestea impresionantă a unei italience

Când, în luna mai, după împlinirea a 100 de ani, s-a prezentat la școala de șoferi, nimeni nu a avut niciun dubiu: Candida Uderzo vede foarte bine, gândește excelent și, fără niciun fel de îndoială, știe să conducă. Rezultatul? Permisul auto reînnoit pentru încă doi ani.

Astfel, bătrânica din Breganze, o comună din Vicenza, Italia, va putea conduce până în 2024, când va împlini 102 ani.

Candida Uderzo, născută în 1922, se consideră o femeie extrem de norocoasă.

"Am 100 de ani, chiar am fost norocoasă să fiu atât de sănătoasă. La spital? Am fost o singură dată, pentru o hernie, și este suficient", le-a mărturisit italianca jurnaliștilor de la Corriere del Veneto, realatează observatornews.ro.

Femeia spune că se simte într-o formă perfectă. Atât de bine, încât continuă să-și conducă mașina și să meargă cu bicicleta. Dar și pe jos.

„În fiecare duminică, la ora 6, sunt gata de plimbare. Practic marșul sportiv și nu am de gând să mă opresc", spune bătrâna, care a început să mărșăluiască în urmă cu 50 de ani, imediat după ce a rămas văduvă. "Din acel moment, nu am pierdut nicio duminică", continuă Candida.

Bătrâna nu ia medicamente, mănâncă de toate și iubește viața

Nu are un secret al longevității. Spune că mănâncă de toate și iubește viața.

"Îmi plăcea să merg la munte, să mă plimb, să culeg ciuperci, să mă mișc. Dar și să vorbesc cu oamenii. Pe scurt, nu sunt o persoană care să stea închisă în casă".

De medicamente nici nu poate fi vorba. "Uneori, iau niște pastile când mă chinui să adorm, dar nimic altceva", zâmbește femeia.

Candida și soțul ei au avut un singur râu, pe Gianni. Bărbatul a fost uluit când polițiștii i-au reînnoit Candidei permisul de conducere.

"Este adevărat că fizic este perfectă, capabilă să înțeleagă și să facă ce vrea, citește ziarul fără ochelari. Mama este foarte sănătoasă. Am rugat-o doar să fie foarte atentă și să nu plece departe", a mărturisit fiul Candidei.

Gianni spune că nu i-a pus încă GPS-ul în mașină, pentru că, de obicei, "ne spune încotro se duce".

