Arde și Sicilia! Imagini video dramatice cu aeroportul din Palermo înconjurat de flăcări

Incendiile de vegetație au cuprins și Sicilia. Din cauza flăcărilor, marți, aeroportului Palermo din Sicilia a fost închis. Pompierii se luptau pentru a stinge un incendiu major într-o zonă din apropiere aeroportului, care a perturbat și traficul rutier și feroviar local.

„Palermo înconjurată de foc, aeroportul s-a închis. Flăcările amenință casele și spitalul Cervello. Incendiile blochează pompierii: o femeie în vârstă a murit”, a scris site-ul televiziunii italiene Rai, despre flăcările care înconjoară capitale Siciliei.

Palermo’s international airport has been shut down as fires burned around its perimeter. The wildfire is one of several on the island of Sicily and has spread due to windy conditions. pic.twitter.com/uZUnMf0Twk