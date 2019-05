Arcaşii moldoveni visează să ajungă la Jocurile Olimpice din Tokyo, după un cantonament de o lună în Japonia

Arcaşii moldoveni visează să ajungă la Jocurile Olimpice din Tokyo, mai ales după ce au efectuat un cantonament de o lună în Japonia. Dan Olaru, Alexandra Mîrca şi Cezar Budeci s-au antrenat zilnic în oraşul Ţuruoka împreună cu sportivii niponi, iar acum se pregătesc acasă de noi provocări.



"Am primit foarte multă experienţă, pentru că continentul asiatic este în top în sportul nostru. Am plecat acolo pentru a învăţa multe chestii noi. De exemplu, cum se asamblează arcul sau alte chestii de acestea care influenţează rezultatul", a menţionat Dan Olaru.



"A fost ceva deosebit faţă de cum e la noi. Am cunoscut oameni noi, cu alte rezultate, alte ambiţii. Mi-a plăcut foarte mult. A fost unic", a declarat Cezar Budeci.



Timp de o lună, cât a durat cantonamentul, arcașii lotului național moldovenesc şi antrenoarea lor, Irina Cecanova, au gustat din bucatele japoneze, au făcut cunoştinţă cu tradiţiile poporului "Ţării Soarelui Răsare", iar după cantonament au avut patru zile libere, răstimp în care au vizitat și capitala Tokyo.



"Am avut o mini-excursie. Am văzut tot ce trebuia să vedem în Japonia. Chiar a fost foarte bine", a spus Olaru.



Cezar Budeci a început să înveţe limba japoneză şi deja ştie să numere până la zece.



Dan Olaru şi Alexandra Mîrca se pot califica la Olimpiada de anul viitor, iar pentru asta trebuie să aibă rezultate bune în etapa următoare a Cupei Mondiale şi la Campionatul Mondial, unde sportivii vor lupta inclusiv pentru cotele de calificare la Tokyo.



"Acolo chiar va fi foarte greu, pentru că se vor aduna toate ţările şi va fi o bătălie mare", a subliniat Dan Olaru.



Etapa Cupei Mondiale se va desfăşura în Turcia, la Antalya, între 18 şi 25 mai, iar Campionatul Mondial va avea loc în oraşul olandez Hertogenbosch, între 20 şi 26 iunie.