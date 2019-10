Arca lui Noe împăiată în casa unui spaniol. Un milionar a vânat 420 de specii de animale

Omul de afaceri spaniol Marcial Gómez Sequeira, fost președinte al unei companii de servicii în sănătate și ex-director la Real madrid, își va deschide un muzeu cu 420 de specii de animale pe care le-a vânat în toată lumea de-a lungul a 48 de ani.

Marcial Gómez Sequeira are 79 de ani și este mare pasionat de vânătoare. De-a lungul anilor, acesta a mers la vânat în diverse locuri din întreaga lume. „Nu aș putea să spun ce animale am vânat în toți acești 48 de ani, dar sunt mii, din peste 420 de specii”, a declarat afaceristul pentru cotidianul spaniol El Pais, scrie libertatea.ro.

Milionarul spaniol locuiește în cartierul La Moraleja, cel mai scump din Spania, din localitatea Alcobendas. La reședința sa are o colecție impresionantă de animale împăiate, o adevărată arcă a lui Noe. Printre animalele din colecția sa se numără un tigru din Thailanda, un leopard din Zimbabwe, un leu din Africa de Sud, un ghepard din Namibia, un lup din Alaska, un crocodil din Tanzania, o maimuță din Camerun, un urs polar din Canada și multe-multe altele. Întreaga colecție de animale împăiate urmează să fie trasferată în regiunea Extremadura, unde vor fi expuse într-un muzeu dedicat vânătorii.

„În urmă cu trei ani am încercat să calculez cât timp am petrecut la vânătoare. Am ajuns la concluzia că mi-am petrecut 24 de ore pe zi, timp de 11 ani și trei luni din viața mea făcând acest lucru. Doar împușcând, fără să mă opresc”, a declarat Marcial Gómez Sequeira.