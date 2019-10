Arbitrajul video va fi implementat în Liga I începând cu ediţia 2020-2021

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, marţi, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său oficial, că arbitrajul video (VAR) va fi implementat începând cu sezonul 2020-2021 în Liga I, scrie agerpres.ro.

"Începând cu sezonul competiţional 2020-2021, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la meciurile disputate în cadrul competiţiei Casa Liga I. Pentru corecta informare a publicului, inclusiv a unora dintre reprezentanţii cluburilor membre, aducem la cunoştinţă faptul că încă de la implementarea arbitrajului video în campionatele disputate in vestul Europei am întreprins demersuri pentru implementarea acestui sistem la nivelul competiţiei Casa Liga I. În acest sens am iniţiat contacte atât cu furnizorii interni şi externi de soluţii tehnice pentru arbitrajul video, cât şi cu FIFA şi FRF, responsabil pentru asigurarea specializării arbitrilor pentru acest sistem de arbitraj. În urma demersurilor efectuate, ne face plăcere să vă informăm că, începând cu viitorul sezon competiţional, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la nivelul competiţiei Casa Liga I", se menţionează în comunicatul citat.



Conducerea LPF precizează că grupările din Liga I nu vor plăti pentru sistemul VAR: "Facem precizarea că acest demers nu va implica niciun cost suplimentar din partea cluburilor membre LPF, cu excepţia costurilor aferente baremurilor arbitrilor VAR. În situaţia în care sistemul tehnic va fi funcţional, conform reglementărilor FIFA în vigoare, precum şi în funcţie de disponibilitate de resurse umane specializate pregătite de FRF, intenţionăm să testăm sistemul de arbitraj video la unele meciuri din cadrul play-off-ului actualei ediţii a campionatului Casa Liga I".