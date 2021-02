AR PUTEA RENUNŢA LA NUNŢI: La acestea pot participa doar 20 de persoane

Condiţiile şi mai dificile pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive adoptate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică i-a speriat şi mai mult pe moldoveni. Întrucât, până în data de 15 aprilie, la acestea nu vor mai putea participa până la 50 de persoane, ci doar cel mult 20, organizatorii spun că asta i-ar putea face pe oameni să renunţe definitiv la ele.Cel mai mult au de suferit cuplurile care şi-au planificat nunţile. Mulţi dintre ei, care deja le-au amânat de câteva ori, nu mai au chef de ele."Restricţia de 20 de persoane este imposibil pentru aşa format. Ori poate ar fi cazul să dea soluţii pe lângă restricţii. Familiile pot fi foarte numeroase, ei doar mire, mireasă, naş, naşă, care de regulă ar putea fi şi ei fraţi, surori. Plus doi verişori, socri adică limita de 50 de persoane era acceptabilă pentru multe cupluri."Şi proprietarii de restaurante au de suferit. Aceştia spun că de aproape un an activitatea lor este doar restricţionată, dar nu şi susţinută de autorităţi."Aceste măsuri sunt copiate din alte ţări.... greşit. Partea de suport atunci când obligi omul să stea casă a fost uitată în totalmente. Nu am primit nici un suport."Pierderi financiare considerabile înregistrează şi artiştii, care pe lângă concerte, mai câştigau bani şi din participarea la diferite evenimente, fie ca invitaţi speciali, fie ca moderatori. Tatiana Heghea a povestit într-un interviu oferit colegilor de la "Telemagazin" despre cum i s-a schimbat activitatea în perioada pandemiei."Chiar şi ultima restricţie cu 50 de oameni, cumva tot îmi părea mai ok. Decizia asta m-a întors iarăşi undeva acolo la început unde unde eram super stresată, super emoţionată şi super îngrijorată. Cumva recunosc că această perioadă, care se face un an acuş, cumva m-a călit, m-a făcut să trăiesc cu asta zilnic."Starea de urgenţă în ţară a fost prelungită până în data de 15 aprilie întrucât situaţia epidemiologică este una gravă, iar numărul îmbolnăvirilor cucoronavirus rămâne în continuare extrem de mare.