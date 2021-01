Ar putea rămâne fără acoperiş deasupra capului.. O femeie şi copiii săi trebuie să-şi găsească o casă până în vară

Cel mai mare vis al lor este să aibă o casă. Nadejda Petcoglo şi doi dintre copiii săi, de 4 şi 6 ani, mai au acoperiş deasupra capului doar până în vară. Familia stă într-o locuință oferită de un om cu inimă mare din satul Cioc-Maidan, municipiului Comrat. Casa a fost scoasă la vânzare însă, iar femeia numără cu disperare fiecare săptămână în care mai poate dormi fără grija zilei de mâine. Nadejda Petcoglo a pus pe picioare trei copii. Cu câţiva ani în urmă, s-a recăsătorit şi a mai născut o fată şi un băiat. Femeia este singură în faţa necazului: părinţii îi sunt în vârstă, iar surorile şi fraţii au grijile lor. A fost nevoită să-și părăsească cel de-al doilea soţ, pentru că nu avea măsură la pahar și era violent. De trei ani, ea locuieşte cu copiii în casa oferită de un localnic.



"Până în vară pot sta aici. După asta, unde să mă duc cu copiii? Nu-mi rămâne decât să mă duc în stradă", a spus Nadejda Petcoglo.



Am găsit-o pe Nadejda acasă împreună cu copiii săi. Stau într-o locuinţă mică şi sărăcăcioasă, dar curată. Cei doi copii se jucau liniştiţi sub privirile atente ale mamei lor.



"Dacă aş avea un acoperiş deasupra capului..., măcar două camere, să am unde sta cu copiii", a menţionat femeia.



O casă nouă în Cioc-Maidan îi costă în jur de cinci mii de euro. Suma este imensă pentru Nadejda Petcoglo. Din cauza pandemiei, ea a rămas şomeră şi trăieşte din ajutorul social de 2000 de lei pe lună.



"Un an am lucrat şi apoi am fost disponibilizată. Aş mai fi lucrat, eu voiam să muncesc, să am cu ce creşte copiii, dar am fost concediată. Eu am 51 de ani și au rămas să lucreze cei mai tineri", a precizat Nadejda Petcoglo.

Cei care vor să-i dea bani Nadejdei Petcoglo sau să-i ofere orice fel de ajutor o pot contacta la numărul de telefon 060 66 22 85.