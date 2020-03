Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Politicienii de rang înalt au un comportament ieşit din comun, fiind panicaţi de coronavirus (VIDEO)

Isteria provocată de coronavirus poate stârni amuzamentul unora. După ce câteva ţări au anunţat că interzic strângerile de mână şi săruturile în timpul salutului, în SUA îşi dau coate în semn de bineţe. Asemenea gest a făcut chiar guvernatorul statului Nebraska la o întâlnire cu oamenii ieşiţi recent din carantină.



Pentru a se proteja de COVID-19, specialiştii au sfătuit oamenii să respecte măsurile de igienă. Astfel, preşedintele Donald Trump, nu mai poate de ceva vreme, să-şi atingă faţa cu mâna. Liderul de la Casa Albă a declarat că îi este dor să facă acest gest.



"Nu mi-am atins faţă de câteva săptămâni. Câteva săptămâni! Îmi este dor de asta", a precizat Trump.



Salutul prin strângere de mână nu este agreat nici în Germania. Şi cum autorităţile reprezintă cel mai bun exemplu, zilele trecute, ministrul de Interne de la Berlin a refuzat să dea mâna cu Angela Merkel, în momentul când cancelarul a intrat în sala unde urma să se desfăşoare o conferinţă de presă.



Acum câteva zile, Italia şi Franţa au interzis săruturile şi strângerile de mână în timpul salutului, ca măsură de precauţie pentru coronavirus.

Honored to greet guests leaving the National Quarantine Unit at @unmc this morning as Nebraska’s world-class medical professionals continue to step up to help protect Americans and keep people healthy. #COVID19 pic.twitter.com/ebVopVZUb2