Aproximativ 2 700 de persoane au făcut rapelul în cadrul maratonului anti-COVID, în acest weekend

Locuitorii Capitalei spun că procedura nu a durat mult.

"Eu m-am şi programat, ştiam că va fi posibilă programarea de aia am şi optat pentru ziua de duminică să nu fie aglomerat. Sunt bine, nici nu am avut simptome adverse după prima doză, deci, sunt ok."

- Data trecută stătusem vreo 5 ore în rând, dar acum am venit mai devreme şi chiar nu era niciun rând.

- Aţi avut programare?

- Nu.

"Totul bine ca şi prima doză, nu am avut nicio reacţie adversă, m-am simţit foarte bine, acum la fel, totul este ok. La prima doză sigur, am stat în rând mai mult, acum este mai lejer."

Potrivit organizatorilor, cei care s-au vaccinat în luna mai și nu au venit la rapel, pot face acest lucru în cel mult patru zile.

"Noi aşteptăm circa 2900 de persoane pentru că la primul maraton au fost vaccinate 2500 de persoane cu Pfizer şi 380 cu Sinopharm. Ei se pot apropia în următoarele zile la două centre de vaccinare deschise în cadrul Centrului de reabilitare medicală sau centrului de medicină tradiţională chineză ale Universităţii ", a comunicat şeful departamentului comunicare USMF, Silvia Ciubrei.

Nu a fost aglomerat nici punctul mobil de vaccinare amplasat în sectorul Ciocana.

"Punctul mobil dispune de vaccinul AstraZeneca şi vaccinul Sinovac. Până în prezent, s-au prezentat 35 de persoane vaccinate cu ambele tipuri de vaccin. Vin persoanele care îşi doresc prima doză de vaccinare.", a afirmat şeful AMT Ciocana, Ala Bejan.

În timp ce echipa noastră de filmare se afla în acel loc, dintre toți trecătorii, doar un singur bărbat a decis să se imunizeze.

"Am verificat unde va fi troleibuzul şi când am văzut că astăzi a ajuns aici, am decis să vin să mă vaccinez."

Cei care s-au vaccinat la punctele mobile vor fi chemaţi la rapel la Centrele Medicilor de Familie, acolo unde își au viza de reședință.