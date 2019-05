Aproximativ 130 de cetăţeni români candidează la alegerile locale din Italia

foto: mediafax.ro

Aproximativ 130 de cetăţeni români candidează la alegerile locale din Italia. În mare parte este vorba despre persoane stabilite de mai mulţi ani în această ţară. Printre ei este şi o scriitoare, în vârstă de 34 de ani, care are doi copii şi locuiește în Italia din 2001. Ea vrea să devină consilier în localitatea Coli, cu o populaţie de aproximativ o mie de oameni, dintre care doar 30 sunt români.



"După ce am terminat liceul am fost la facultate la Milano, am studiat Filosofie, iar acum fac anumite studii care să-mi permită apoi să fac doctoratul tot în filosofie", a declarat Irina Turcanu, candidat la funcţia de consilier local în Italia.



Irina Turcanu recunoaşte că a suferit din cauza prejudecăţilor.



"Discriminările pe care le-am trăit au fost mai mult din mici comunități de români. A fost ciudat, pentru că nu mă așteptam la o reacție de acest gen", a menționat Irina Turcanu, candidat la funcţia de consilier local în Italia.



Salariul de consilier local este mai mult simbolic în Italia și variază în funcție de numărul de locuitori: între 18 și 36 de euro pentru fiecare ședință. Alegerile locale din această ţară vor avea loc în aceeaşi zi cu cele europarlamentare, adică în 26 mai.