Aproximativ 1200 de oameni din satul Cigârleni riscă să nu poată vota la prezidențialele din noiembrie

Aproximativ 1200 de oameni din satul Cigârleni, raionul Ialoveni, riscă să nu poată să-şi exprime opţiunea de vot la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Casa de Cultură din localitate, unicul spaţiu în care poate fi amenajată secţia de votare este într-o stare deplorabilă, iar bani pentru reparaţia clădirii Primăria nu are.



Casa de Cultură din satul Cigârleni a fost construită acum 50 de ani. Localul a găzduit sute de evenimente. Toate scrutinele electorale tot la Casa de Cultură au fost organizate.



Martian Josu în vârstă de 72 de ani a fost primul director al Casei de Cultură, funcţie pe care a deţinut-o 16 ani.



"Eu când am intrat, era alt proiect al Casei de Cultură, mai țărănos. Timp de 16 ani, am făcut de două ori reparație. TAIAT În Casa de Cultură am avut biblioteca. Numaidecât trebuie de făcut reparație, căci pe tineret trebuie să-i atragem", a menționat Martian Josu.



Tot Martian Josu a fost cel care se ocupa de amenjarea sediului pentru organizarea alegerilor, eveniment considerat drept sărbătoare în sat: "Cât mergeau alegerile, fanfara cânta. Lumea venea cu marș, cu cântece frumoase. Votau cu bucurie. Asta-i foarte rău ca să nu fie alegeri".



"Nu e bine că nu avem unde merge la vot. Cum așa? Ne duceam cu inima deschisă așa la alegeri, că avem unde. Era Casa de Cultură frumoasă", a spus o femeie.



"Casa trebuie reparată. Poate și acoperișul, poate ploua în ea, dar ea se dărâmă. Cade bucăți dintr-o parte și din alta", a explicat o altă femeie.



"De când sunt în sat, aici se desfășurau toate alegerile. Se află în centrul satului. Este gravă situația. Asta-i o privare a omului la libera alegere", a precizat un bărbat.



În jumătate de secol, Casa de Cultură a fost reparată doar cosmetic. În urma ploilor din luna iulie, acoperișul Casei de Cultură din localitate a fost distrus practic în totalitate. Bucăți de tavan au început deja să cadă. Dacă privim în sus putem vedea cerul deasupra capului.



"Mai bine de 50 de ani, Casa de Cultură a beneficiat de reparație doar cosmetice. Adică ne străduiam pe parcursul anilor să reparăm pe aici, pe acolo. Să mai vopsim fațada, dar bani pentru acoperișul instituției nu avem", a declarat Diana Josu-Braniște, directorul Casei de Cultură Cigârleni.



Am mers la primăria din localitate, pentru a discuta despre această problemă cu primarul, Sergiu Erezanu, însă funcţionarul nu se afla la locul de muncă. Recent am reuşit să discutăm cu el la telefon. Primarul s-a arătat indignat că l-am deranjat cu un asemenea subiect și a refuzat să ne ofere un comentariu. Ulterior, Sergiu Erezanu nu ne-a mai răspuns la apeluri. Președintele raionului Ialoveni, Mihail Silistraru, a fost cel care a informat Comisia Electorală Centrală despre problema oamenilor din Cigârleni. Potrivit lui, pentru reparația acoperișului sunt necesari peste 700 de mii de lei, iar autoritățile raionale nu au bani disponibili în buget.



"Pur și simplu, nu știm cum am putea organiza alegerile. Care va fi decizia, eu nu cunosc. Deocamdată, nu avem răspuns. Tragem nădejde că Ministerul Finanțelor va identifica aceste surse ca să facem acoperișul", a declarat Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni.



La telefon, purtătorul de cuvânt al CEC Rodica Sîrbu ne-a comunicat că problema a ajuns în vizorul instituţiei, însă soluţionarea acesteia nu ar ţine ține de competența autorităţii electorale. Autoritățile publice locale sunt cele care trebuie să identifice un loc potrivit pentru ca oamenii din Cigârleni să poată vota la alegerile din 1 noiembrie. Acestea au la dispoziţie o lună.