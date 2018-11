Aprobat: Referendumul de reducere a numărului de deputaţi va avea loc în data de 24 februarie 2019

Parlamentul a decis organizarea referendumului consultativ privind reducerea numărului de deputaţi de la 101 la 61. Plebiscitul urmează să fie organizat în data de 24 februarie, odată cu scrutinul parlamentar. La referendum, alegătorii vor fi întrebaţi şi dacă vor să-i demită pe aleşii poporului care nu-și îndeplinesc angajamentele.



Dezbaterea proiectului de hotărâre elaborat de aleşii Partidului Democrat din Moldova nu s-a lăsat fără replici.



"De ce 61, nu 51, nu 31, nu 71 și așa mai departe? Care a fost argumentul dvs. că anume 61?", a întrebat Lilian carp, deputat PL.



"Am considerat că este o cifră absolut logică, care va asigura, pe de o parte, să fie absolut eficienți, activi și în organele parlamentare, pe de altă parte, să nu avem deputați în plus care să stea să doarmă patru ani, aici în Parlament, și să nu facă nimic pentru poporul Republicii Moldova", a precizat Sergiu Sîrbu, deputat PDM.



"Vă doriți sincer schimbarea numărului de deputați la cel care l-ați indicat în proiectul de lege?", a întrebat Valerian Bejan, deputat PL.



"Ne dorim o responsabilizare a clasei politice, doar că vreau să vă spun că nu are cum să se aplice următorului Parlament. Dacă vom avea girul poporului, dacă vom reuși modificarea Constituției, această modificare ar putea să intre în vigoare deja peste o legislatură", a subliniat Sergiu Sîrbu, deputat PL.



Deputatul Sergiu Sîrbu a mai declarat că, în secţiile de votare, alegătorii vor primi patru buletine de vot. Două dintre acestea vor include numele şi prenumele candidaţilor din circumscripţiile uninominale şi denumirile de partide, iar altele două vor conţine întrebările pentru referendum.

Autorii proiectului de hotărâre au argumentat organizarea plebiscitului consultativ în aceeași zi cu alegerile parlamentare, pentru a evita cheltuieli suplimentare, cu excepţia celor alocate pentru tipărirea buletinelor de vot.

Cel mai recent sondaj "Vox Populi", realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, arată că 72 la sută dintre moldoveni pledează pentru micșorarea numărului de deputaţi.