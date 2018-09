Aprobat de Guvern. Oxana Domenti, propusă pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană

Fostul deputat de pe listele PCRM Oxana Domenti este noul ambasador al Moldovei în Elveţia. Candidatura acesteia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Domenti va îndeplini și funcția de reprezentat permanent al Moldovei pe lângă Oficiul Națiunilor Unite, Organizația Mondială pentru Comerț și alte instituţii internaționale din Geneva.

Pregătirea academică si experiența profesională:

Oxana Domenti este Doctor în Economie și Magistru în Securitate Socială Europeană, are studii universitare și postuniversitare (doctorat) în economie, realizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova; a urmat, la fel, două programe postuniversitare la universități Europene de prestigiu: Masterat în Securitate Socială Europeană la Universitatea Katolică din Leuven, Belgia, dar și în domeniul Sănătății Publice la Universitatea din Londra și Scoala Londoneză de Igienă și Medicină Tropicală (Marea Britanie); a urmat și alte studii și diverse traininguri profesionale, inclusiv diplomatice, în cadrul Scolii Diplomatice și de Relații Internaționale din Geneva, Elveția.



• A activat în calitate de consilier prezidențial în domeniul domeniul dezvoltării sociale; a fost parlamentară în 4 legislaturi, deținând mai multe funcții, inclusiv cea de Presedintă a Comisiei de Sănătate si Protecție Socială și cea de Vice-Presedintă a Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Are, la fel, experiență didactică și academică, realizată în cadrul ASEM dar și a Scolii de Management în Sănătate Publică de pe lângă Universitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. A activat în calitate de expert internațional și consultant în mai multe organizatii internationale, inclusiv, Organizatia Mondială a Sănătății, UNICEF, etc.



• Oxana Domenti are o vastă experiență de diplomație parlamentară. A prezentat Republica Moldova cu success în diverse delegații și foruri internaționale pe tematici de cooperare bilaterală și multilaterală, economice și sociale, inclusiv, legate de Agenda de Dezvoltare Durabilă a ONU.



• Ea a fost aleasă și a activat pe parcursul anilor 2017-2018 în functia de Co- Presedintă pentru Regiunea Europeană și a Asiei Centrale a Rețelei Globale Parlamentare Global TB Caucus, fiind totodată și membru al biroului executiv al acestei structuri , contribuind la dezvoltarea dinamică a acestei rețele în regiune și la mobilizarea suportului politic pentru sănătate publică.



Oxana Domenti vorbeşte trei limbi străine: engleza, franceza, rusa.