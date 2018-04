Aproape zece mii de metri pătraţi de drum, asfaltaţi în ultimele două săptămâni în Capitală

Aproape 10 mii de metri pătraţi de drum au fost asfaltaţi în ultimele două săptămâni în Capitală. Anunţul a fost făcut de către şeful interimar al Direcţiei Transport, Vitalie Butucel, în cadrul şedinţei operative a Primăriei.



"În total, am efectuat un volum de 9 mii 652 de metri pătraţi, care se estimează la un curs de 3 milioane de lei", a spus Vitalie Butucel, şef al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie.



Potrivit autorităţilor municipale, în ultimile două săptămâni, drumarii au reabilitat mai multe artere principale din centrul oraşului. Este vorba de străzile Bucureşti, Puşkin şi Bănulescu Bodoni.

Totodată, au fost astupate gropile pe Socoleni, Calea Moşilor, bulevardul Moscovei şi strada Ceucari din sectorul Râşcani. La Ciocana, Buiucani şi Botanica s-a lucrat pe străzile Meşterul Manole, Calea Ieşilor, Alba Iulia, şi bulevardele Mircea cel Bătrân şi Dacia. Tot în această perioadă muncitorii au interveni şi pe drumurile din suburbii.

Primarul interimar Silvia Radu a menţionat că de săptămâna viitoare începe reabilitarea străzilor adiacente şi a cerut ca lucrările să fie făcute calitativ.

"Săptamâna aceasta terminati cu străzile principale şi vă rog de săptămâna viitoare să începem deja cu străzile adiacente şi în curţile oamenilor aşa cum ne-am planificat. Domnule Butucel, dumneavoastră o să fiţi responsabil de executarea lucrărilor şi o sa verificaţi ca lucrările să meargă după cum este planificat şi monitorizarea calităţii la fel", a spus Silvia Radu, primarul intermar al municipiului Chişinău.



Municipalitatea anunţă că de astăzi încep şi lucrări de aplicare a marcajului rutier.



"Nu am aplicat marcajul rutier pentru că nu am întrunit condiţiile necesare pentru aplicarea marcajului rutier. De duminică suntem în condiţiile minime de la care putem începe marcajul rutier. Avem nevoie de la 10 grade în sus la suprafaţa asfaltului", a spus Adrian Boldurescu, şef interimar al ÎM Regia "Exdrupo".



"Aş vrea sa atrageţi atenţia ca în primul rând trebuie sa faceţi marcajul la trecerile pietonale care este o prioritate şi să începeţi de la şcoli şi grădiniţe, apoi să vă extindeţi pe tot oraşul", a spus Silvia Radu, primarul intermar al municipiului Chişinău.



În total, urmează să fie aplicat marcaj rutier pe o suprafaţă de 20 de mii de metri pătraţi. În acest an, pentru reparaţia străzilor din Chişinău, în buget, au fost prevăzute 125 de milioane de lei.