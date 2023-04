Aproape trei mii de apeluri la ambulanță în prima zi de Paște. Vezi care au fost cele mai semnalate probleme

În prima zi de Paşte, aproape trei mii de moldoveni au avut nevoie de intervenţia ambulanţei şi a poliţiei. Toxiinfecțiile cu ouă, carne sau alcool, precum și incendiile generate de lumânări, sunt doar câteva dintre problemele semnalate. Operatorii Serviciului Unic de Urgenţă informează că au înregistrat şi cazuri grave, precum bărbaţi înjunghiaţi sau loviţi cu toporul de prieteni, după ce au făcut exces de alcool la masa de sărbătoare.Operatorii 112 anunţă că cele mai multe apeluri au fost duminică seara, în creştere cu 30 la sută faţă de zilele obişnuite, cele mai multe fiind toxiinfecţii alimentare sau alcoolice, şi conflicte iscate în stare de ebrietate."Multe cazuri de tentative de suicid, agresiuni cu cuţitul cu toporul, înjunghieri grave cu cuţitul în spate, cu toporul. A fost lovit cu toporul de prieten în regiunea capului şi mâinilor.", precizează Nicolae Lazăr, operator 112"Soţul fiind în stare de ebrietate, apelanta a telefonat şi a spus că este alungată din casă, a fugit la vecină, spunea că sângerează la cap. Se temea să se ducă acasă şi solicita poliţia să vină să îl ia, era foarte stresată. A bătut-o, i-a spart capul.", spune Olesea Rumeus, operator 112.Au fost şi cazuri în care unele apeluri, aparent inofensive, s-au transformat în conflicte."Un conflict hazliu am avut, sună o doamnă şi spune că soţul i-a furat sticla de vin, noi nu am avut o urgenţă şi i-am zis că sunteţi o familie şi soţul nu v-a furat nimic. Deja sună a doua oară şi spune că soţul a bătut-o, asta deja a fost o urgenţă, unde i-am transmis echipajele competente."Iar în prima parte a zilei de Paşte cele mai multe apeluri au parvenit de la persoanele hipertensive."Mai mult, persoanele în etate, - iată am venit de la biserică, mi-a stat rău, că am stat mult în picioare, că era aglomeraţie. ", precizeză Renata Radu, operator 112Operatorii 112 mai susţin că şi cei mici au avut nevoie de intervenţia medicilor, după masa de sărbătoare."Am avut un caz în care un copilaş şi-a băgat în nas fructe uscate de la cozonac şi nu puteau să le scoată părinţii. Era un copil de an şi jumătate undeva.""A mâncat nuci, copilul a venit în ospeţie şi a mâncat o tortă cu nuci. Au apărut erupţiile pe corp, s-au umflat buzele."În prima zi de Paşte, operatorii anunţă că au înregistrat aproape opt mii de apeluri, dintre care peste două mii de solicitări au fost pentru intervenţia ambulanţei, 660 de apeluri - la poliţie şi 40 de solicitări - la pompieri.