Aproape o sută de bikeri şi-au forţat motocicletele de epocă pe străzile Chişinăului pentru o cauză nobilă

Aproape o sută de bikeri şi-au forțat motocicletele de epocă pe străzile Chişinăului. Doar că, de această dată, nu aveau echipament specific, ci erau îmbrăcați la costum și cravată. Acțiunea a fost una de sensibilizare și a avut drept scop colectarea de fonduri pentru lupta împotriva cancerului de prostată şi a bolilor mentale la bărbaţi.

Adrian şi-a achiziţionat bijuteria pe două roţi din Statele Unite. Tânărul spune că e pentru prima dată când participă la astfel de acțiuni.

''Anul acesta particip pentru prima dată, sunt începător. Motocicleta era o dorinţă pe care o aveam demult, dar aveam o teamă, deoarece este un tip de transport periculos. O sută de procente este adrenalină'', a declarat Adrian Berbec, motociclist.

Participanții înscriși în cursă au venit cu motociclete de colecție, una mai frumoasă decât alta. Condiția a fost să respecte dress code-ul, adică să fie îmbrăcați în stil clasic, cu cravată sau papion, încălțați în pantofi și să poarte mustață.



''Aceasta este o yamaha virago din 1984. Au lucrat la ea un an, am modificat-o practic toată. Acesta este formatul evenimentului avem anumite cerinţe la motoare la fel şi noi îmbrăcăm cravata, papioanele, costumele ieşim frumușel'', a declarat Vladimir Secrii, motociclist.



Participanţii la eveniment speră că de la an la an numărul lor va creşte pentru acestora , în scopul sensibilizării opiniei publice despre problemele de sănătate la bărbați.



''Tatăl meu mi-a dăruit o motocicletă şi de atunci am început să am pasiunea pentru moto şi să studiez acest tip de transport. Noi avem scopul ca să demonstrăm oamenilor care şi-au pierdut încrederea în ei să urce pe motociclete să se îmbrace elegant şi să se bucure de viaţă'', a declarat Stipan Onofrei, motociclist.

Distinguished Gentleman’s Ride este un eveniment organizat anual la scară mondială. În acest an s-a desfășurat în 700 de oraşe ale lumii.



''Are două scopuri acest eveniment. Unul este caritabil să se strângă bani la nivel mondial pentru cercetările la bărbaţi. Şi doi este dezvoltarea culturii motociclismului regulamentar ca nişte gentlemeni adevăraţi.''



Prima ediție a avut loc în 2012, la inițiativa unui australian, care s-a inspirat dintr-o fotografie în care un bărbat apărea în costum elegant, pe o motocicletă clasică. La Chişinău evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediţie. Potrivit organizatorilor, în urma acțiunii au fost colectate în jur de 2 mii de dolari americani.