APROAPE DE OAMENI! Timp de 11 ani, Publika TV a lansat numeroase campanii sociale

Publika este mai mult decât televiziune! În 11 ani ne-am asumat rolul de a participa la viaţa publică şi ne-am implicat în numeroase campanii sociale. Am început prin acţiunea ”Dăruieşte o poveste”.

”Dăruieşte o poveste” este numele campaniei care poate face minuni pentru toţi copiii din Moldova. ”Dăruieşte o poveste” e o lecţie de viaţă la care poţi participa şi tu.”

Cu sprijinul vostru, de Crăciun, Publika TV a adus bucurie în casele şi sufletele unor vârstnici solitari. Totodată, campania ”Vara în oraş” a oferit o alternativă moldovenilor care nu-şi permiteau un concediu. Iar când ţara era acoperită de nămeţi, i-am îndemnat pe oamenii blocaţi pe drumuri să ne scrie pentru a sesiza autorităţile.

Nu am rămas nepăsători nici când am văzut cum creşte numărul pietonilor accidentaţi pe zebre.

Încă de la lansare, în fiecare an, Publika TV a organizat campanii speciale cu ocazia Zilei Independenţei: ”Arborează un drapel” şi ”EU sunt Moldova”. Jurnaliştii noştri au cutreierat ţara în lung şi-n lat pentru a-i încuraja pe oameni să fie mândri că sunt moldoveni. Peste tot am fost întâmpinaţi cu multă căldură.

Iar în 2013, Publika TV a lansat campania ”Zece pentru Moldova”, un eveniment în premieră pentru ţara noastră. Mii de oameni ne-au sunat şi au propus numele personalităţilor care, în opinia lor, merită recunoaştere, precum şi marele trofeu. Mihai Volontir a fost desemnat câştigător la categoria CEL MAI IUBIT MOLDOVEAN.

Nici anul trecut Publika TV nu a rămas indiferentă şi a încercat să contribuie la combaterea pandemiei. Împreună, într-o zi am colectat jumătate de milion de lei pentru sistemul medical. În cadrul Teledonului organizat de Publika TV, peste cinci mii de oameni au donat pentru eroii din prima linie, printre care şi un pensionar din satul Cimişeni, raionul Criuleni.

”Am nepoţi, am fiice, am copii şi am decis pentru sănătatea lor, pentru ca să fim protejaţi, să donăm celor din prima linie. Toată suma o dau, 3800 de lei.”, a spus locuitorul satului Cimişeni, raionul Criuleni, Mihai Ţîmbalari.

În ultimul an am înţeles cât de important este să purtăm măşti de protecţie, iar Publika TV a promovat acest mesaj.

”Poartă mască de protecţie, pentru că astfel, ne protejăm reciproc. Poartă corect masca, astupând nasul şi gura.”

La sfârşitul anului trecut, i-am îndemnat pe bărbaţii care s-au tratat de COVID-19 să doneze plasmă. Donatorii au fost răsplătiţi de Publika TV şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului cu câte o sticlă de vin.

”Moldova rămâne fără sânge. Rezervele de plasmă convalescentă, vitală pentru bolnavii de COVID-19 în stare gravă, sunt pe terminate. Fii de trei ori erou şi dăruieşte speranţă celor care doar cu ea au rămas.”

Acestea au fost doar câteva dintre campaniile lansate de Publika TV în cei 11 ani de existenţă. Dar implicarea noastră nu se va opri aici. Vom rămâne APROAPE DE OAMENI.