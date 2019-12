Aproape 80 de mii de lei s-au cheltuit pe deplasările lui Ion Ceban. Reacţia EDILULUI

În doar trei săptămâni de mandat, aproape 80 de mii de lei din bugetul Primărie Capitalei au fost cheltuiți pentru deplasările în străinătate ale primarului Ion Ceban şi a echipei sale. Astăzi, Ion Ceban a declarat că în schimbul celor 80 de mii de lei a adus milioane pentru proiectele, care vor fi realizate în Capitală.

Potrivit datelor oficiale, 30 de mii de lei au fost cheltuiți pentru diurne, iar aproape 50 de mii de lei au costat biletele la avion. Despre aceasta a scris consilierul municipal al Partidului Liberal, Ion Cebanu, pe pagina sa de Facebook după ce a obţinut o notă informativă de la primărie.

"Știți cât a cheltuit Ivan Ceban pe călătoriile sale? 77808.67 lei. Și asta doar în prima lună de mandat!

Cel puțin așa arată datele din nota informativă prezentată de primărie la interpelarea mea de la începutul lunii curente", a scris liberalul Ion Cebanu.

Astăzi, după şedinţa primăriei, Ion Ceban a fost întrebat de către jurnalişti despre aceşti bani.

"Numai din România am adus 80 de milioane de lei pentru două proiecte. Plus am obţinut finanţare pentru alte, multe milioane de lei. Mi se pare ok.", a spus Ceban.