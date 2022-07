Aproape 60 de medici au luptat pentru inima unei proaspete mămici. Intervenția a avut loc la Spitalul Republican

Intervenţie complicată la Spitalul Republican! Aproape 60 de medici au luptat pentru inima unei proaspete mămici. După naşterea prin cezariană, pacienta a dezvoltat o complicaţie cardiacă extrem de rară în lume. Patologia, care a fost provocată de sarcină, i-a mărit de trei ori volumul inimii, iar rata de supraveţuire a femeii era de 40 la sută, potrivit specialiştilor. Femeia a născut la spitalul raional Soroca şi a fost redirecţionată urgent la Chişinău, unde a ajuns intubată şi cu organele interne cedând puternic. Abia după două săptămâni de luptă la limită, în secţia terapie intensivă, femeia a mers acasă la cele două fiice, care o aşteptau."Ea s-a grăbit după cezariană să plece acasă. Acasă simţea că se sufocă şi credea că aşa e bine, şi când a venit la spital să-şi scoată aţele, s-a declanşat o stare ultra gravă", VICTOR COJOCARU, șef Clinica Anesteziologie și Terapie Intensivă.În timpul procedurii, plămânii femeii, în vârstă de 37 de ani, au încetat să respire de sine stătător. Medicii din raionul Soroca au contactat rapid specialiştii de la Spitalul Republican, unde s-a decis transferul ei cu Aviasanul. Întârzierea de o oră ar fi costat viața femeii."Noi ştiam că vine o pacientă lăuză, adică după cinci zile de naştere în stare gravă la respiraţie artificială. Asta tot era ce ştiam noi despre pacienta în timp ce a fost transferată", CORINA GUTIUM, şef Secţia Terapie Intensivă Generală, SCR.Ajunsă în toiul nopţii, toţi medicii au fost chemaţi de urgenţă la terapie intensivă să salveze pacienta. Iniţial s-a presupus că ea avea infecţie cu apa din placentă. Apoi, după investigaţii, s-a constatat că avea inima mărită triplu în volum, iar această cardiomiopatie dilatativă îi punea viaţa în pericol."Este o complicaţie a sarcinii care se întâmplă foarte rar, dar această pacientă a avut nefericirea să o aibă. Literatura mondială scrie că rata de deces în asemenea cazuri este de peste 50 de procente la aşa tipuri de pacienţi", a mai spus CORINA GUTIUM, şef Secţia Terapie Intensivă Generală, SCR.Dilatarea inimii a fost provocată de hipertensiunea din timpul sarcinii, care nu a fost tratată şi a afectat, în lanţ, un şir de organe. Totuşi, femeia a putut fi salvată, graţie lucrului în echipă al tuturor specialiştilor din secţie, inclusiv profesori de catedre implicaţi."La pacienta dată succesul nostru a constat că am văzut pădurea. Ce înseamnă asta? Am văzut toate patologiile. Şi edemul cerebral am văzut, şi edemul pulmonar l-am văzut, şi funcţia renală afectată, dacă noi ne uitam doar la un sindrom oarecare, noi pierdeam pacienta, aşa noi am văzut pădurea, nu doar copacul."Medicii, care i-au salvat viaţa după aproape două săptămâni de terapie intensivă spun că, anual, astfel de complicaţii la nivel mondial se întâlnesc la cinci lăuze din o sută de mii. Rata de supraveţuire este mai puţin de 50 la sută, dar pacienta moldoveancă a avut norocul să scape şi a fost externată, săptămâna trecută."S-a trezit în cunoştinţă şi ne-a întrebat de ce e la Chişinău, ulterior ne-a solicitat cât mai repede să se ducă la bebeluş, evident ca o mamă proaspătă se gândeşte doar la copilul nou-născut."Anul trecut, în Moldova, din cauza complicaţiilor survenite în timpul naşterii, 14 femei au decedat.