Aproape 4000 de persoane cu risc sporit de infectare cu HIV nu pot primi ajutor din partea statului. Asta după ce, în februarie, Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un concurs de finanțare a proiectelor de profilaxie, dar încă nu a făcut publice rezultatele. Mai mulţi reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti au protestat în faţa instituţiei şi au cerut explicaţii pentru întârziere. Manifestanţii spun că din lipsă de bani nu pot fi procurate medicamente şi alte produse necesare, prin urmare cresc riscurile de răspândire a bolii în societate, în special printre categoriile de risc.Asociațiile obștești susţin că de nenumărate ori au bătut la ușa CNAM pentru a avea acces la cele aproape 4 milioane de lei, dar nu au primit nicio explicaţie."Finanţarea, care este nu este suficientă, în jur de 4000 de persoane rămân fără acoperire. Cu cât mai devreme cunoşti despre statutul HIV, cu atât mai devreme primeşti tratamentul mai departe, duci un mod de viaţă sănătos şi la fel epidemia HIV nu se transmite, este stopată", a declarat Veaceslav Muller, coordonator programe la asociaţia obştească.Cumpărarea medicamentelor şi asigurarea măsurilor de protecţie sunt imposibile fără finanţare asigurată."Schimbul de seringi, distribuirea de prezervative, materiale informaţionale, consilierea şi testarea la HIV, la infecţii cu transmitere sexuală, hepatite virale, screaningul şi prevenirea supradozelor în mediul acestor persoane", a spus Ala Iaţco, reprezentantul Uniunii pentru Echitate şi Sănătate."Tot mai puţine persoane primesc aceste servicii, care le asigură sănătatea familiilor lor, pentru că datorită acestor produse ei previn infectarea cu HIV, hepatite virale, sifilis", a menționat Oxana Buzovici, reprezentantul Uniunii pentru Echitate şi Sănătate, Bălţi.Constantin Cernovschi a fost consumator de droguri, a beneficiat de proiecte finanţate de CNAM şi este acum membru al asociaţiei "Iniţiativa Pozitivă"."Timp de 10 ani am consumat droguri şi atunci când am avut nevoie de ajutor ca să scap de această dependenţă, am fost susţinut, am găsit ajutor la o asociaţie obştească, de aceea finanţarea acestor servicii este foarte importantă pentru susţinerea oamenilor".Conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină susţine că regulamentul concursului nu prevede un termen exact pentru anunţarea rezultatelor. Totuşi, CNAM ar putea desemna câştigătorii în timpul apropiat."Conform regulamentului dosarele sunt examinate, există procedura stabilită. La moment suntem în examinarea finală a acestor dosare, pentru astăzi este programată şedinţa comisiei specializate, în rezultat vor fi desemnaţi câştigătorii şi vor fi anunţaţi în termeni proximi", a declarat Doina Rotaru, director general-adjunct la CNAM.Datele oficiale arată că în prezent în ţara noastră sunt în jur de 60 de mii de oameni care se află sub risc sporit de infectare cu HIV.