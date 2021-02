Aproape 30 la sută dintre albinele din ţară au pierit în această iarnă din cauza devierilor de temperatură, afirmă unii apicultori. Insectele care au supraviețuit, au fost ucise de dăunători."Iată s-a format ghemul şi ele au murit aici, nu au avut posibilitatea să se deplaseze şi să consume hrana şi să supravieţuiască pe perioada iernii."Andrei Zagareanu are o prisacă cu peste 60 de stupi în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apicultorul a constatat că șase familii de albine au pierit."S-a observat din toamnă că nu este ceva în regulă la albini. Nu au avut posibilitatea să se pregătească aşa calitativ. Cred că din cauza condiţiilor climaterice. Albinele, ceva acolo nu era în regulă cu digestia alimentară şi s-a format şi petele astea de diaree", spune apicultorul.Bărbatul spune că de vină ar fi şi acarianul Varroa, cel mai mare duşman al albinelor:"E de culoarea roşie roşcată. Are o formă rotundă, alungită. Ovală mai bine, da plată. Şi ea foarte bine se încadrează între inelele albinii şi sparge corpul şi suge hemolimfa, suge sângele albinei."Andrei Zagareanu afirmă că și alți apiculturi au înregistrat pierderi colosale în această iarnă:"Sunt chiar şi 80 de procente. Chiar unii apicultori ne sună şi ne întreabă ce s-a întâmplat. În stup nu este albină. "Potrivit preşedintelui Asociaţiei Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim, în acest an, ne-am putea pomeni în situaţia când în unele regiuni nu vor fi familii de albine."Eu nu ţin minte eu fiind apicultor de 22 de ani nu ţin minte aşa secetă să fie mare. Plus la toate a fost şi iarna mai blândă. Albinele practic nu a avut perioada de stagnare sau să spunem aşa să stea în ghem. Ele la fiecare două trei săptămâni era timpul oleacă mai favorabil şi ghemul se desfăcea. Asta şi a dus la uzarea mare a familiei de albine", a declarat Ion Maxim.Specialiştii recomandă apicultorilor să verifice stupii în zilele călduroase şi fără vânt, atunci când temperatura aerului este mai mare de 12 grade Celsius. Anul trecut, apicultorii moldoveni au recoltat în jur de 2 mii 500 de tone de miere, cu aproape două mii de tone mai puţin decât în 2019.