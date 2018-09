Apreciaţi pentru inteligenţă şi mişcări graţioase. 20 de armăsari au luptat pentru titlul de cel mai frumos cal

20 de armăsari au luptat pentru titlul de cel mai frumos cal. Animalele au fost înscrise în competiţie pe categorii de vârstă şi au fost apreciate după câteva criterii. Caii au primit note şi pentru inteligenţă, dar şi pentru mişcările graţioase. Aprecierile au fost date de doi specialişti în zoologie.



Bagration are şase luni şi a fost cel mai tânăr armăsar înscris în competiţie. Animalul a impresionat juriul prin mişcările sale, dar şi prin faptul că arată foarte bine. Juraţii i-au oferit locul întâi pentru categoria s-a de vârstă.



"E tânăr, nu prea educat. Se teme să iasă singur undeva. Numai cu mama. Reporter: Pentru ce calităţi credeţi că a luat locul I? Exterior. Sângele este bun", a spus Alexandru Ursu, stăpânul calului.



Cu premiul mare s-a ales şi Anghelius, calul Anei-Maria Guţuleac. Din cauza că micuţa are doar nouă ani, aceasta nu a putut să-şi prezinte calul la concurs şi a fost ajutată de o colegă de la şcoala de hipism.



"Sunt foarte bucuroasă că a obţinut aşa merite. Abia aştept să cresc şi să călăresc cu el la concursul de frumuseţe", a explicat Ana-Maria Guţuleac.



"Suntem foarte mândri de aşa rezultate. Este o rasă germană, pură . Suntem foarte bucuroşi că a luat locul întâi", a precizat Veaceslav Guţuleac, tatăl fetiţei.



Deşi a fost un concurs de frumuseţe, cai au primit note şi pentru rapiditatea şi corectitudinea executării comenzilor primite.



"Pe primul loc s-a plasat Bagration. A fost apreciat după exterior. La categoria a II pe primul loc îl avem pe Prometeu. Faţă de ceilalţi cai mai dezvoltat. Pe primul loc avem Anghelius. A acumulat mai multe puncte la exterior şi mişcare", a declarat Mihai Dobrojan, şeful Serviciului de Supraveghere Zootehnică, ANSA.



"Show Ringul" este un eveniment tradiţional şi are loc în fiecare an la sfârşit de august, când este marcată Ziua Calului.



"Noi am hotărât să reînviem aceste acţiuni, care erau tradiţionale acum 30, 40 de ani. În această zi este cinstită memoria sfinţilor Flora şi Laurus, despre care se spune că apără caii", a subliniat Alexandru Tîmciuc, director Şcoala de Hipism.



Concursul de frumuseţe al armăsarilor este la a patra ediţie.