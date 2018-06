Apple va repara gratuit tastaturile de pe MacBook-urile recente

Laptop-urile Apple din generaţiile mai noi beneficiază de tastaturi realizate folosind o tehnologie nouă, care permite realizarea unor taste cu o cursă foarte scurtă şi un profil foarte mic, lucru care rezultă în modele MacBook mult mai subţiri decât în trecut, scrie go4it.ro. Acest design are însă o problemă foarte mare, de care fanii s-au plâns foarte mult în ultimul an: butoanele pot fi blocate dacă anumite corpuri străine de dimensiuni foarte mici pătrund sub tastă. Abia acum însă, Apple recunoaşte problema şi asigură reparaţii gratuite celor afectaţi.

Se pare că multitudinea de plângeri la serviciul de relaţii cu clienţii şi un proces în instanţă pentru această problemă hardware au în sfârşit efecte, compania recunoscând problema în mod oficial. Toate modelele de MacBook echipate cu noua tastatură sunt eligibile pentru reparaţii gratuite pentru înlocuirea sau repararea tastaturii. Mai mult, cei care au plătit în trecut pentru o operaţiune de service pentru probleme cu tastatura vor putea să ceară banii înapoi.

Întrucât acest model de tastatură a apărut prima dată în 2015 pe MacBook Retina, cam toate laptop-urile Apple lansate între timp se încadrează în programul de reparaţii:

MacBook (Retina, 12-­inch, Early 2015)

MacBook (Retina, 12­-inch, Early 2016)

MacBook (Retina, 12-­inch, 2017)

MacBook Pro (13­-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (15-­inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

Utilizatorii vor putea cere reparaţii gratuite atât în magazinele Apple, cât şi service-urilor autorizate. Desigur, înainte de reparare, tehnicienii vor verifica computerul pentru a se asigura că problema nu a apărut în urma unui şoc mecanic sau a contactului cu apa. De asemenea, această reparaţie va fi posibilă cu până la patru ani după cumpărarea computerului, indiferent dacă acesta este sau nu în garanţie.