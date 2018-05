Apple va realiza o comedie despre poeta Emily Dickinson, cu Hailee Steinfeld ca protagonistă

, scrie agerpres.ro. Sub titlul 'Dickinson', acest serial umoristic în episoade de câte o jumătate de oră explorează societatea secolului al XIX-lea din perspectiva celebrei scriitoare americane.Alena Smith va scrie scenariul acestui serial, în timp ce David Gordon Green va fi regizorul producţiei.Nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă ]n rol secundară în 'True Grit' (2010) şi la Globul de Aur pentru musicalul 'The Edge of Seventeen' (2016), Hailee Steinfeld este una dintre tinerele talente în ascensiune de la Hollywood, care a jucat de asemenea în partea a doua şi a treia a filmului 'Pitch Perfect'.Steinfeld, care în paralel cu cinematografia şi-a format şi o carieră muzicală, va fi văzută anul acesta în filmul 'Bumblebee', un 'spin-off' din seria de succes 'Transformers', în regia lui Travis Knight ('Kubo and the Two Strings', 2016).Apple va continua să mizeze pe televiziune cu proiecte de anvergură şi un casting de vedete, precum Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, Octavia Spencer şi Kristin Wiig.