Apple reduce producţia de tablete iPad pentru a direcţiona cipurile spre telefoanele iPhone 13

Grupul american Apple Inc a decis să reducă producţia de tablete iPad pentru a aloca mai multe componente pentru producţia de telefoane iPhone 13, un semn că actuala criză globală de semiconductori afectează Apple mai grav decât se estima anterior, informează cotidianul japonez Nikkei citând mai multe surse din apropierea acestui dosar.Smartphone-ul iPhone 13, cel mai nou telefon mobil lansat de Apple, are o cameră foto avansată care oferă o calitate mai bună a imaginilor, scrie stiri.tvr.ro Potrivit surselor citate de Nikkei, în ultimele două luni producţia de tablete iPad a fost redusă la jumătate faţă de planurile iniţiale ale Apple, şi în plus componentele destinate pentru modelele mai vechi de telefoane iPhone au fost şi ele redirecţionate pentru producţia de telefoane iPhone 13.Chiar dacă producţia celui mai nou model de iPhone a fost afectată de închiderea uzinelor din Asia precum şi de cererea mare din a două jumătate a acestui an, Apple a reuşit să facă faţă crizei globale de semiconductori mult mai bine decât alte companii graţie puterii sale mare de cumpărare şi acordurilor sale de aprovizionare pe termen lung încheiate cu producătorii de cipuri, astfel că în trimestrul al treilea Apple a reuşit să cucerească o parte din cota de piaţă a rivalilor.Sursele citate de Nikkei adaugă faptul că Apple a decis să dea prioritate producţiei de telefoane iPhone 13 şi pentru că prognozează că va înregistra o creştere mai mare pentru acest smartphone decât pentru tableta iPad pe pieţele occidentale care încep să iasă din pandemie.Smartphone-ul iPhone este cel mai important produs al Apple. În luna septembrie, Apple Inc a lansat iPhone 13 echipat cu un nou cip, denumit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text. De asemenea, telefonul are un ecran mai bun, o autonomie a bateriei mai extinsă şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează. Modelul este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai ridicată datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G.