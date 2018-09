Apple nu va implementa senzori de amprentă în display-ul noilor iPhone-uri

Ştiam deja că Apple va continua să implementeze sistemul Face ID pe toată gama sa de produse mobile, însă o parte dintre utilizatori sperau încă la posibilitatea de a primi un senzor de amprentă în display, o funcţie care ar mulţumi pe toată lumea. Conform analistului Ming Chi-Kuo de la KGI Securities, Apple nu are în plan implementarea unui senzor Touch ID în viitorul apropiat în niciunul dintre smartphone-urile sale.

Touch ID a fost primul senzor de amprentă capacitiv de pe smartphone-uri şi a pornit o adevărată revoluţie pe piaţa mobilă, toate smartphone-urile din prezent fiind acum echipate cu un astfel de senzor pentru deblocare. Apple consideră însă că Face ID este o funcţie mai simplă, mai uşor de folosit şi mai „atractivă” pentru utilizatori, motiv pentru care a decis anul trecut să o folosească exclusiv pe iPhone X.

Acum că din ce în ce mai multe smartphone-uri din China folosesc senzori de amprentă integraţi în display, mulţi s-ar fi aşteptat ca şi Apple să adopte acest trend şi să aducă totuşi înapoi Touch ID sub o nouă formă, însă acest lucru nu se va întâmpla. Ming Chi-Kuo, unul dintre cei mai celebri analişti ai industriei de tehnologie, care urmăreşte îndeaproape Apple an de an şi oferă informaţii în premieră despre noile produse ale companiei, a declarat că sursele sale apropiate de furnizorii de componente Apple, nu livrează către companie senzori de amprentă care pot fi integraţi în display.

Kuo susţine că atât telefoanele care vor fi lansate anul acesta, cât şi cele din toamna lui 2019 vor fi complet lipsite de senzori de amprentă, lucru care face implementarea acestuia în viitor greu de crezut. Între timp, zvonurile afirmă că Samsung va adopta această tehnologie începând cu noul Galaxy S10, aşteptat în primăvara anului viitor, scrie go4it.ro