Apple nu scapă de scandalul bateriilor. Compania ar putea pierde 10 miliarde de dolari

Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone şi-ar schimba mai degrabă bateria la telefon decât să cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

Potrivit lui, vânzările de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unităţi mai mici în 2018 din cauza scandalului în centrul căruia se află acum compania, care a confirmat că reduce performanţele pe modelele mai vechi de smartphone-uri, cu acumulatori degradaţi.

Mai precis, 10% dintre utilizatorii de modele mai vechi (iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus şi SE) au spus că vor alege să schimbe bateria, nu să îşi cumpere un nou smartphone marca Apple.

Acelaşi analist spune că gigantul american ar putea pierde în acest an venituri de 10,3 miliarde de dolari din cauza scandalului.

Apple a explicat că a redus performanţele telefoanelor, prin actualizări software, pentru a minimaliza riscul ca terminalele vechi să se oprească brusc.

Compania a tăiat substanţial, până la 29 de dolari, preţul înlocuirii unei baterii. Mai mult, vor putea să-şi schimbe acumulatorul toţi utilizatorii modelelor menţionate mai sus, indiferent de „sănătatea” acestuia.