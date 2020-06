Apple le-a transmis un mesaj celor care i-au jefuit magazinele, chiar prin intermediul dispozitivelor furate

Telefoanele iPhone furate din magazinele Apple în timpul protestelor declanșate de moartea lui George Floyd nu doar că nu vor putea fi folosite, însă i-ar duce pe polițiști direct la hoți, informează BBC, citat de digi24.ro.

Telefoanele furate au fost dezactivate de companie și sunt urmărite, iar autoritățile locale au fost anunțate de furt, potrivit unor mesaje afișate pe ecranele acestora.

Mai multe imagini cu aceste avertismente apărute pe ecranele telefoanelor furate au fost postate pe rețelele de socializare.

Apple a închis temporat o parte din magazinele sale din SUA, după o serie de atacuri desfășurate în timpul manifestațiilor. Compania a anunțat că nu comentează problemele de securitate.

Nu se știe cu exactitate dacă Apple a predat poliției informații privind locația dispozitivelor furate.

Se bănuiește de mult timp că telefoanele expuse în magazinele Apple au instalat un software care permite ca ele să fie urmărite dacă sunt furate.

APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR