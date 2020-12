Apple intenţionează să majoreze cu 30% producţia de iPhone în primul semestru din 2021

Grupul american Apple Inc intenţionează să producă 96 de milioane de telefoane iPhone în primul semestru din 2021, ceea ce ar însemna o creştere de 30% comparativ cu perioada similară a acestui an, după ce cererea pentru primul său telefon 5G a crescut exploziv, informează un articol publicat marţi în cotidianul Nikkei.Potrivit surselor citate de cotidianul japonez, Apple ar fi cerut furnizorilor săi să îi producă între 95 şi 96 de milioane de telefoane iPhne, inclusiv modele din ultima generaţie iPhone 12 precum şi versiunile mai vechi iPhone 11 şi SE, chiar dacă lipsa de componente cheie ar putea pune în pericol atingerea acestei ţinte, scrie agerpres.ro O cifră de 96 de milioane de telefoane în primul semestru sugerează că Apple are intenţia de a produce până la 230 de milioane de telefoane pe întreaga perioadă a anului 2021, incluzând atât modele vechi cât şi noi, susţin sursele. Aceasta ar însemna o creştere de 20% comparativ cu 2019, însă este posibil ca această ţintă să fie revizuită şi modificată în mod regulat ca răspuns la modificările survenite în cererea consumatorilor, au adăugat sursele citate de Nikkei."Cifrele de producţie planificate pentru următoarele trimestre au fost decise iar perspectivele arată bine. Cererea pentru iPhone 12 Pro şi iPhone 12 Pro Max este peste ceea ce estimam, în timp ce cererea pentru iPhone 12 este în linie cu estimările iar în cazul iPhone 12 mini este uşor sub aşteptări", a declarat un director de la un important furnizor al Apple.În 2018 şi 2019, Apple a înregistrat doi ani consecutivi de scădere a vânzărilor de smartphone-uri, însă în primele nouă luni ale acestui an grupul american a livrat aproximativ 116 milioane iPhones, o scădere de doar 1% în ritm anual, arată datele firmei de cercetare de piaţă IDC.Comenzile solide pentru producţia de telefoane iPhone făcute de Apple vin într-un moment în care industria de smartphone-uri se confruntă cu două mari provocări: o lipsă de componente şi o concurenţă acerbă pentru cota de piaţă a producătorului chinez Huawei. Producătorii de smartphone-uri sunt într-o cursă pentru a-şi asigura suficiente componente importante, în special semiconductori şi display-uri, care au nevoie de mai multe luni pentru a fi produse, în aşteptarea unei creşteri explozive a cererii consumatorilor după pandemie.