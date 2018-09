Apple a lansat iPhone XS, iPhone Xs Max şi iPhone Xr. Preţuri şi caracteristici

iPhone XS a fost prezentat oficial. Apple a prezentat, miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la sediul central din California noile smartphone-uri iPhone XS, iPhone XS Max și iPhone Xr.

iPhone Xs, noul flagship al anului 2018, împrumută din design-ul popularului telefon iPhone X, lansat anul trecut, dar este dotat cu un procesor mai bun - A12.

Noul smartphone Apple are diagonala de 5.8 inch și un ecran cu 60% mai mult dynamic range decât iPhone X. Ecranul OLED suportă video-uri în format HDR10 și Dolby Vision, scrie The Sun, potrivit observator.ro.

Telefonul este dotat cu un procesor nou, A12, pe 7 nanometri, care va fi cu 50 la sută mai rapid decât cel de pe iPhone de anul trecut.

Fiecare procesor are șase nuclee, patru fiind optimizate pentru autonomie, celelalte două sunt pentru performanță.

Apple și-a dotat noul telefon iPhone XS și cu cel mai nou sistem de operare - iOS 12.

Potrivit mirror.co.uk, acesta include o nouă aplicație, numită Siri Shorcuts, care permite utilizatorului să realizeze mai multe sarcini printr-o singură comandă.

iPhone Xs are două camere de câte 12 megapixeli, iar camera de selfie are 7 MP.

Telefonul vine în trei nuanțe, aurie, space gray și argintie.

Apple a prezentat și versiunea mai mare a lui iPhone Xs - iPhone Xs Max.

Smartphone-ul iPhone Xs Max, prezentat de directorul general al Apple, Tim Cook, ca fiind cel mai bun creat vreodată de compania americană, are diagonala de 6.5 inch, ceea ce înseamnă cel mai mare ecran al unui telefon iPhone.

La fel ca iPhone Xs, este dotat cu procesorul A12, un procesor care poate face 5 trilioane de calcule pe secundă.

iPhone Xs Max are interfață ca versiunile Plus de până acum, cu mai multe opțiuni în landspace. Are și difuzoare stereo mai bune.

Face ID va fi disponibil atât pe iPhone Xs și iPhone Xs Max, iar ecranul de pe noile iPhone-uri are rată răspuns la touch de 120 Hz.

iPhone Xs și iPhone Xs Max au opțiune de 512 GB spațiu de stocare.

Al treilea telefon prezentat de Apple în California este iPhone Xr, care are un ecranul LCD de 6,1 inch, Liquid Retina, mai mic decât iPhone 8 Plus (5,5 inch).

iPhone Xr are același procesor A12, are doar o cameră foto de 12 megapixeli și folosește Face ID ca pe iPhone X.

iPhone Xr este fabricat din aluminiu și sticlă, are o singură cameră, dar bateria ține cu o oră și jumătate mai mult decât iPhone 8 Plus.

Apple a anunțat care sunt prețurile la noile telefoane iPhone Xs, iPhone Xs Max și iPhone Xr. Preţul pentru iPhone Xs începe de la 1.000 de dolari cu 64, 256 sau 512 GB spațiu de stocare.

Precomenzile se primesc din 14 septembrie, iar livrări încep din 21 septembrie.

Preţul pentru iPhone Xs Max începe de la 1.100 de dolari cu 64, 256 sau 512 GB spațiu de stocare. Precomenzile se primesc din 14 septembrie, livrări încep din 21 septembrie.

Iar preţul pentru iPhone Xr începe de la 750 de dolari cu 64, 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Precomenzile se primesc din 19 octombrie, livrări încep din 26 octombrie.

Rămân la vânzare iPhone 7 la 500 de dolari și iPhone 8 la 600 de dolari.