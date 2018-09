Aplicaţii de amploare pe poligonul de la Bulboaca. Sute de militari au luptat pentru anihilarea inamicului (FOTO)

Aplicaţii de amploare pe poligonul de la Bulboaca. În jur de 800 de militari din trei ţări, Moldova, România şi SUA, au exersat starategii de anihilare a inamicului.



Potrivit scenariului exerciţiului, invadatorii au atacat pe neprins de veste şi au rupt prima linie defensivă. Pentru a riposta acestei agresiuni masive a fost nevoie de circa 10 minute.



"Avem un inamic convennţional, l-am creat pentre a pune militarii noştri în situaţie pentru a vedea cum reacţionează", a menţionat Dumitru Parfenii, locotenent-colonel.



Pentru a opri inamicul, comandantul a recurs la manevre dure.



Militarii străini antrenaţi în exerciţiu nu au venit să testeze abilităţile colegilor moldoveni, ci să lupte cot la cot cu ei.



"Este un mixt din militari şi scopul este unul singur, de a-i face interoperabili intre structurile de forţă a acestor ţări. Adică militarii să poată interacţiona în comun", a precizat Eugen Sturza, ministrul Apărării.



Manevrele s-au desfăşurat chiar sub privirile prim-ministrului Pavel Filip.



"Când am participat pentru prima dată la trageri, eu în calitate de ofiţer, am ajuns atunci la concluzia că este o diferenţă foarte mare între teorie şi practică. Dacă am pune acentul doar pe teorie asta înseamnă că nu avem o armată bine pregătită", a subliniat Pavel Filip.



Armele vechi încă din perioada sovietică aflate în dotarea armatei noastre nu i-a deranjat pe militarii străini.



"Artileria este artilerie, indiferent de vârsta tehnicii militare. Fie că e vorba de această tehnică, fie de cea de la noi din ţară, ne pot apăra la fel de bine, fără mari probleme", a precizat Duncan Sligh, ofiţer din SUA.



Aplicaţiile militare comune de artilerie de la Bulboaca au loc al patrulea an consecutiv.