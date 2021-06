Aplauze şi cuvinte de recunoştinţă. La Orhei a avut loc un marș dedicat lucrătorilor medicali și farmaciștilor

Aplauze, flori, diplome și cuvinte de recunoștință. De asta au avut parte azi lucrătorii medicali din raionul Orhei, în cadrul unei acțiuni publice, organizată la inițiativa autorităților municipale și raionale, în contextul Zilei lucrătorilor medicali și a farmacistului. Participanții la eveniment le-au adus și un omagiu lucrătorilor medicali din raionul Orhei, care au fost răpuși de noul coronavirus, scrie or.md.

Sute de lucrători medicali de la diverse instituții de sănătate publică din raion au participat la un marș prin centrul Orheiului, acompaniați de fanfară. Ei au fost întâmpinați cu flori și aplauze de cetățenii, care și-au exprimat astfel recunoștința pentru dedicația și sacrificiul de care au dat dovadă pe perioada pandemiei. În Piața Vasile Lupu din Orhei, punctul final al marșului medicilor, a avut loc o ceremonie festivă, în cadrul căreia, autoritățile municipale și raionale i-au felicitat pe eroii în alb.

De asemenea, participanții la acțiune au ținut un moment de reculegere în memoria celor opt lucrători medicali din Orhei, care s-au stins din viață din cauza COVID-19. Este vorba de chirurgul Ivan Șiman, medicul pentru diagnostică funcțională Ion Stati, medicul internist Ion Dvornic, ftizioterapeutul Zinaida Munteanu, medicul ecografist Vasile Munteanu, contabila Lidia Cojocaru, asistenta medicală Zinaida Popușoi și medicul Constantin Botnaru de la Secția consultativă.

„Am trăit și trăiesc un sentiment inexplicabil. Am simțit în toată această perioadă că suntem pe aceeași lungime de undă. S-au coagulat energiile noastre ca să putem depăși această perioadă. Dumneavoastră sunteți eroi. Știu despre nopțile nedormite și despre frământările voastre. Am fost interesat mereu de starea de spirit din interiorul echipelor medicale din raion. Nu am văzut dezertori sau dintre cei care să lase munca ca să plece în concedii”, a declarat Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei.

De asemenea, șeful administrației raionale le-a mulțumit pentru curajul și munca depusă și a menționat că raionul Orhei înregistrează cel mai înalt ritm de vaccinare.

La rândul său, primarul orașului, Pavel Verejanu, i-a asigurat pe lucrătorii medicali că autoritățile locale au fost și vor fi mereu alături de ei.

„Venim cu plecăciuni până la pământ pentru tot ceea ce ați făcut în comunitate. Pe timp de pace ați fost în război. Mulți eroi și-au pierdut viața, din păcate. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate”, a menționat primarul orașului Orhei.

Cu mesaje de felicitare pentru colegii lor au venit și Ion Bolboceanu, șeful Centrului de Medicină Preventivă, Andrei Stratulat, directorul interimar al Spitalului Raional Orhei, Iurie Lupăcescu, directorul Centrului Medicilor de Familie nr.1, Lilian Croitoru, șeful Asistenței Medicale de Urgență Orhei, Valentina Guțanu, directorul Centrului Medicilor de Familie nr. 2. Ei le-au mulțumit, totodată, autorităților locale pentru implicare și ajutor în perioada pandemiei.