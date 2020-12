Apicultorul Alexandr Dopca din Edineţ a câştigat 150 de mii de lei la "Loteria Naţională"

Un bilet de loterie norocos i-a adus suficienţi bani, cât să-şi transforme pasiunea pentru albine într-o afacere. Vorbim despre apicultorul Alexandr Dopca din Edineţ, care a câştigat 150 de mii de lei la "Loteria Naţională". Bărbatul s-a mai ales şi cu o vacanţă în Turcia, unde, împreună cu soţia, au avut parte de emoţii de neuitat.



Norocosul, de 62 de ani, are trei copii și un nepot. Bărbatul spune că participarea la emisiune a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața lui.



"Am vrut să sar în sus de bucurie, însă vârsta nu îmi permite. Toţi cunoscuţii mei sunt fericiţi. M-au încurajat să merg la concurs şi să joc. Nu credeam că o să câştig", a menționat Alexandr Dopca, câștigător la Loteria Națională.



Alexandr și soția lui au mers într-o vacanță de cinci zile la Istanbul, cu zbor direct, cazare la un hotel excelent și excursii la cele mai populare atracții turistice.



"Mi-a plăcut mult pentru că ne-au întâmpinat şi ne-au condus la hotel. Două zile ne-am odihnit, iar apoi în prima excursie am mers la Moscheea Albastră. Este o experienţă de neuitat", a spus Inna Plataș, soția câștigătorului.



Deja de 20 de ani, ocupația de bază a lui Alexandr este apicultura. Visul lui este să-și extindă afacerea.



"Am început cu cinci familii. Acum am 75. Am cumpărat doi metri cubi de scândură pentru că vreau să mă ocup de înmulțirea albinelor. Fac singur stupii, ramele. Am un vis să ajung la 150 de familii de albine", a precizat Alexandr Dopca.



Totodată, Alexandr a folosit o parte din câștig pentru a face reparație la casa părintească.

