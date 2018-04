Apicultorii din ţară, AVERTIZAŢI să-şi ducă albinele cât mai departe de plantaţii, ca să nu piară din cauza substanţelor chimice

Foto: publika.md

Proprietarii livezilor au început să-şi stropească plantaţiile cu diverse substanţe pentru a proteja copacii de insectele dăunătoare. Specialiştii Agenţiei Naţională pentru Siguranţa Alimentelor îi avertizează pe prisăcari să-şi ducă albinele cât mai departe de plantaţii, ca să nu piară din cauza substanţelor chimice.



Vasile Ştirban are peste 350 de familii de albine. Anual, el vinde peste 10 tone de miere. Apicultorul afirmă că pregătirile pentru noul sezon sunt foarte importante, pentru că de asta depinde viaţa insectelor, dar şi cantitatea producţiei.



"Facem dezinfecţie la rame, la stupi. Albinele le-am hrănit deja, le-am pregătit şi sunt gata de dus la polenizare", a spus Vasile Ştirban.



Albinarul spune că această perioadă este foarte dificilă, întrucât procesul de polenizare coincide cu lucrările de stropire a pomilor fructiferi împotriva dăunătorilor. Iar asta constituie un pericol pentru albine.



"Nu le poţi ţine, eu m-am dus la livadă şi am văzut că au stropit şi le-am dat drumu. Ele acum sunt libere. Eu am aşteptat primăvara ca să fac înmulţirea, să fac, să am ceva venit, dar nu să le ţin închise", a explicat apicultorul.



Fermierii sunt obligaţi să atenţioneze apicultorii despre zilele în care vor folosi substanţele nocive.



"Ultima stropitură a fost cu insecticid, care nu-i aşa de agresiv. Sunt preparate mai puternice, dar ne străduim să anunţăm. Este pusă scrisoare oficială la primărie. Toate astea se fac, ca să nu apară conflicte", a menţionat Valeriu Filipciuc, proprietar de livadă.



Specialiştii de la ANSA spun că pericolul pentru albine este destul de mic, dacă arborii sunt prelucraţi cu substanţe autorizate în Moldova.



"Ele au un termen de aşteptare destul de mic, care corespunde normelor. Cred că fiind anunţaţi şi apicultorii, pe perioada de tratament ca prisacele din apropiere să fie închise, eu cred că ele nu dăunează", a subliniat Tudor Anghel, şeful Direcţiei Siguranţa Alimentelor din Călăraşi.



Apicultorii din Moldova produc anual peste cinci mii de tone de miere. Aproximativ 70 la sută este vândută în țările Uniunii Europene.