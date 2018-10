Apicultorii au strâns mai puţină miere în acest an din cauza vremii capricioase

Apicultorii au strâns mai puţină miere în acest an. Producţia totală a constituit şase mii de tone, faţă de cinci mii câte au fost colectate în 2017.

Cele mai mici cantităţi de miere le-au obţinut albinarii din centrul şi sudul ţării. De vină ar fi vremea capricioasă din primăvară, când diferenţa de temperatură dintre zi şi noapte a fost de peste 20 de grade. Aceste condiţii meteo au favorizat apariţia mai multor boli şi a dăunătorilor în stupi, spun fermierii.

Eugen Trohin are peste 100 de stupi. Bărbatul povesteşte că la început de primăvară, anul părea favorabil, dar apoi aşteptările sale i-au fost spulberate.



"În timpul verii ne-a dat bătăi de cap arşiţa. Majoritatea apicultorilor au pierdut multă masă de albină. După asta albina a avut o perioadă de stop pe o durată de o lună de zile. Seceta a dat bătăi de cap. Anul ăsta, primul an când a fost aşa greu cu varatoză", a spus apicultorul, Eugen Trohin.



De la cele 100 de familii de albine, fermierul a reuşit să obţină circa două tone de miere, deşi preconiza să adune peste patru tone.



"Ne-am gândit să strângem undeva de pe un stup 70-80 kilogramem, dar s-a primit că am strâns în jumătate. E mai puţină decât anul trecut. Ce cantitate de miere de mai aţi obţinut în acest an?

- Undeva la vreo 800 de kilograme. Mai puţină decât anul trecut", a spus apicultorul, Eugen Trohin.



Apicultorii din centrul şi sudul ţării sunt cei mai afectaţi. Ei au colectat între 14 şi 27 de kilograme de la o familie de albine.



"Anul ăsta am obţinut cincii mii de tone. Anul trecut au fost peste şase mii de tone. Mierea de mai nu conţine cantitatea necesară de polen. Trebuie să conţină polenul de la 18 la 25 de unităţi, la noi anul ăsta conţine de la 16 la 18 unităţi", a spus preşedintele Asociaţiei Apicultorilor, Ion Maxim.



Apicultorii au obţinut în acest an şi miere de mană. Aceasta nu conţine polen şi se obţine din seva eliminată de frunzele copacilor de conferi sau stejari.

Aceasta miere este foarte scumpă din cauza că conţine de cinci ori mai multe minerale decât mierea obţinută, astfel că preţul acesteia poate depăşi 100 de lei kilogramul.



"Este o miere care o culegem odată la 10-15 ani, dar poate să fie şi mai rar. Undeva 500 - 600 de kilograme ar fi fost acumulate", a spus preşedintele Asociaţiei Apicultorilor, Ion Maxim.



Preţul de piaţă al unui kilogram de miere de mai variază între 80 şi 90 de lei. Mai ieftină este mierea polifloră care ajunge la 60 de lei kilogramul.