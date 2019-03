Apicultorii au început să pregătească albinele pentru un nou sezon de polenizare.

Prisăcarii susţin că primul lucru pe care îl fac este să evalueze starea de sănătate a familiilor de albine. În cazul în care acestea sunt bolnave, le sunt administrate tratamente pentru a-şi reveni.



Odată cu primele zile călduroase din acest an, albinele au început deja să iasă din stupi. Acestea sunt în căutarea de apă, pentru că anume apa le ajută să crească noi puieţi.



Nicolae Sîngereanu din satul Zorile raionul Orhei are peste 70 de familii de albine şi produce peste 700 de kilograme de miere pe an.

Tânărul spune că anul apicol începe toamna, iar de felul cum sunt pregătite familiile în acea perioadă, depinde producţia, dar şi starea de sănătate a albinelor. Apicultorul mai povesteşte că dacă albinele au avut suficientă hrană, atunci ele pornesc în forţă să polenizeze florile de salcâm.



" În primul rând evaluăm dacă sunt rezerve de hrană, pentru că albinele, majoritatea a mierii ele nu o consumă iarna, dar iată anume în această perioadă, când numărul de indivizi creşte foarte mult şi au nevoie de hrană. Scopul meu primăvara este să urmăresc dacă au hrană şi dacă nu au atunci trebuie să intervin, aduc de la magazin rame cu miere", a spus apicultorul Nicolae Sîngereanu.



În acest an, potrivit prisăcarilor vremea este favorabilă pentru albine. Totuşi, un eventual îngheţ ar putea schimba radical lucrurile.



"Acum timpul e favorabil, albinele zboară şi reuşesc să facă zboruri de recunoaştere, să pornească creşterea noilor indivizi. Ne îngrijorăm de faptul că s-ar putea întoarce frigurile şi va fi minus, atunci coloniile vor fi afectate şi vor stopa totul", a spus apicultorul Nicolae Sîngereanu.



Şi Olga Zaiţev din satul Hârbovăţul Nou, Anenii Noi este bucuroasă să-şi vadă albinele roind pe lângă stupi. Acest lucru o face să creadă că toamna le-a pregătit corect pentru iernare.



" Pentru mine e greu, pentru că e absolut cu totul alt domeniu. Dar ceea ce ţine de anumite tratamente şi preparate pentru ele, îmi vine uşor, însă alte detalii mai greu mi se dau. Nu e aşa simplu că ai închis stupul şi gata, trebuie să le laşi numită cantitate de hrană şi multe alte detalii", a spus apicultorul Olga Zaițev.



Potrivit datelor, anul trecut apicultorii din Moldova au strâns în total şase mii de tone de miere.

O analiză a economistului Veaceslav Ioniţă arată că exportul de miere moldovenească a crescut de zece ori, în ultimii cinci ani. Un record a fost atins în 2017, când valoarea livrărilor peste hotare a depăşit cifra de 14 milioane de dolari.